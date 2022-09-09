https://sputniknews.com.tr/20220909/norvecten-ukraynaya-hellfire-fuzesi-sevkiyati-1060993792.html

Norveç’ten Ukrayna’ya Hellfire füzesi sevkiyatı

Norveç’ten Ukrayna’ya Hellfire füzesi sevkiyatı

Norveç Savunma Bakanı Bjørn Gram, Ukrayna’ya yaklaşık 160 adet Hellfire füzesinin yanı sıra, fırlatma platformlarını, kontrol sistemlerini ve gece görüş... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T00:43+0300

2022-09-09T00:43+0300

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Almanya’daki Ramstein üssünde, Ukrayna’nın müttefiki yaklaşık 40 ülkenin savunma bakanının toplantısında konuşan Norveç Savunma Bakanı Bjørn Arild Gram, “Bu, Ukrayna’nın talep ettiği silah ve Rus işgalci güçlere karşı mücadelede işe yarayacak” ifadesini kullandı.Norveçli bakan, füzenin kolay kontrol edildiğini, kara ve denizdeki her türlü hedefe karşı kullanılabileceğini de sözlerine ekledi.

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