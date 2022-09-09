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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220909/norvecten-ukraynaya-hellfire-fuzesi-sevkiyati-1060993792.html
Norveç’ten Ukrayna’ya Hellfire füzesi sevkiyatı
Norveç’ten Ukrayna’ya Hellfire füzesi sevkiyatı
Norveç Savunma Bakanı Bjørn Gram, Ukrayna’ya yaklaşık 160 adet Hellfire füzesinin yanı sıra, fırlatma platformlarını, kontrol sistemlerini ve gece görüş... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T00:43+0300
2022-09-09T00:43+0300
ukrayna krizi
norveç
silah
silah satışı
ukrayna
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Almanya’daki Ramstein üssünde, Ukrayna’nın müttefiki yaklaşık 40 ülkenin savunma bakanının toplantısında konuşan Norveç Savunma Bakanı Bjørn Arild Gram, “Bu, Ukrayna’nın talep ettiği silah ve Rus işgalci güçlere karşı mücadelede işe yarayacak” ifadesini kullandı.Norveçli bakan, füzenin kolay kontrol edildiğini, kara ve denizdeki her türlü hedefe karşı kullanılabileceğini de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220825/norvec-svalbard-istasyonunu-abd-ve-turkiye-uydularina-askeri-amaclari-gerekcesiyle-kullandirmiyor-1060369861.html
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norveç, silah, silah satışı, ukrayna
norveç, silah, silah satışı, ukrayna

Norveç’ten Ukrayna’ya Hellfire füzesi sevkiyatı

00:43 09.09.2022
© REUTERS / Ints KalninsNorveç, bayrak
Norveç, bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© REUTERS / Ints Kalnins
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Norveç Savunma Bakanı Bjørn Gram, Ukrayna’ya yaklaşık 160 adet Hellfire füzesinin yanı sıra, fırlatma platformlarını, kontrol sistemlerini ve gece görüş cihazlarını teslim ettiklerini duyurdu.
Almanya’daki Ramstein üssünde, Ukrayna’nın müttefiki yaklaşık 40 ülkenin savunma bakanının toplantısında konuşan Norveç Savunma Bakanı Bjørn Arild Gram, “Bu, Ukrayna’nın talep ettiği silah ve Rus işgalci güçlere karşı mücadelede işe yarayacak” ifadesini kullandı.
Norveçli bakan, füzenin kolay kontrol edildiğini, kara ve denizdeki her türlü hedefe karşı kullanılabileceğini de sözlerine ekledi.
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