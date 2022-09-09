https://sputniknews.com.tr/20220909/norvecten-ukraynaya-hellfire-fuzesi-sevkiyati-1060993792.html
Norveç’ten Ukrayna’ya Hellfire füzesi sevkiyatı
Norveç’ten Ukrayna’ya Hellfire füzesi sevkiyatı
Norveç Savunma Bakanı Bjørn Gram, Ukrayna’ya yaklaşık 160 adet Hellfire füzesinin yanı sıra, fırlatma platformlarını, kontrol sistemlerini ve gece görüş... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T00:43+0300
2022-09-09T00:43+0300
2022-09-09T00:43+0300
ukrayna krizi
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silah
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ukrayna
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Almanya’daki Ramstein üssünde, Ukrayna’nın müttefiki yaklaşık 40 ülkenin savunma bakanının toplantısında konuşan Norveç Savunma Bakanı Bjørn Arild Gram, “Bu, Ukrayna’nın talep ettiği silah ve Rus işgalci güçlere karşı mücadelede işe yarayacak” ifadesini kullandı.Norveçli bakan, füzenin kolay kontrol edildiğini, kara ve denizdeki her türlü hedefe karşı kullanılabileceğini de sözlerine ekledi.
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norveç, silah, silah satışı, ukrayna
norveç, silah, silah satışı, ukrayna
Norveç’ten Ukrayna’ya Hellfire füzesi sevkiyatı
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Norveç Savunma Bakanı Bjørn Gram, Ukrayna’ya yaklaşık 160 adet Hellfire füzesinin yanı sıra, fırlatma platformlarını, kontrol sistemlerini ve gece görüş cihazlarını teslim ettiklerini duyurdu.
Almanya’daki Ramstein üssünde, Ukrayna’nın müttefiki yaklaşık 40 ülkenin savunma bakanının toplantısında konuşan Norveç Savunma Bakanı Bjørn Arild Gram, “Bu, Ukrayna’nın talep ettiği silah ve Rus işgalci güçlere karşı mücadelede işe yarayacak” ifadesini kullandı.
Norveçli bakan, füzenin kolay kontrol edildiğini, kara ve denizdeki her türlü hedefe karşı kullanılabileceğini de sözlerine ekledi.