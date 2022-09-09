https://sputniknews.com.tr/20220909/nevsehirde-narkotik-operasyonu-75-gozalti-1061001268.html

Nevşehir'de narkotik operasyonu: 75 gözaltı

Nevşehir'de narkotik operasyonu: 75 gözaltı

İçişleri Bakanı Soylu, Nevşehir'deki narkotik operasyonuna ilişkin bilgi verdi. Bakan Soylu kentte 87 şüpheliden 75'inin gözaltına alındığını söyledi. 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T09:31+0300

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2022-09-09T09:32+0300

türkiye

süleyman soylu

içişleri bakanlığı

narkotik

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nevşehir'deki uyuşturucu operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Bakan Soylu, Nevşehir'deki 87 şüpheliden 75'inin gözaltına alındığını aktardı.İçişleri Bakanı, Mersin'de de eş zamanlı bir operasyon yürütüldüğünü ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20220808/narkotik-subenin-gozaltina-aldigi-3-universite-ogrencisi-tutuklandi-1059669069.html

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süleyman soylu, içişleri bakanlığı, narkotik