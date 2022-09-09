Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220909/nevsehirde-narkotik-operasyonu-75-gozalti-1061001268.html
Nevşehir'de narkotik operasyonu: 75 gözaltı
Nevşehir'de narkotik operasyonu: 75 gözaltı
İçişleri Bakanı Soylu, Nevşehir'deki narkotik operasyonuna ilişkin bilgi verdi. Bakan Soylu kentte 87 şüpheliden 75'inin gözaltına alındığını söyledi. 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T09:31+0300
2022-09-09T09:32+0300
türkiye
süleyman soylu
içişleri bakanlığı
narkotik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1060629854_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_2671fe19db5728ad66aec0fc0ebf3141.jpg
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nevşehir'deki uyuşturucu operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Bakan Soylu, Nevşehir'deki 87 şüpheliden 75'inin gözaltına alındığını aktardı.İçişleri Bakanı, Mersin'de de eş zamanlı bir operasyon yürütüldüğünü ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20220808/narkotik-subenin-gozaltina-aldigi-3-universite-ogrencisi-tutuklandi-1059669069.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1060629854_47:0:527:360_1920x0_80_0_0_f619489236b3d2cd9927ac53eb99ff1e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
süleyman soylu, içişleri bakanlığı, narkotik
süleyman soylu, içişleri bakanlığı, narkotik

Nevşehir'de narkotik operasyonu: 75 gözaltı

09:31 09.09.2022 (güncellendi: 09:32 09.09.2022)
© AASüleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© AA
Abone olTelegram
İçişleri Bakanı Soylu, Nevşehir'deki narkotik operasyonuna ilişkin bilgi verdi. Bakan Soylu kentte 87 şüpheliden 75'inin gözaltına alındığını söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nevşehir'deki uyuşturucu operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu, Nevşehir'deki 87 şüpheliden 75'inin gözaltına alındığını aktardı.
İçişleri Bakanı, Mersin'de de eş zamanlı bir operasyon yürütüldüğünü ifade etti.
Aydın'ın Efeler ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen üniversite öğrencisi 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
TÜRKİYE
Narkotik şubenin gözaltına aldığı 3 üniversite öğrencisi tutuklandı
8 Ağustos, 21:06
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала