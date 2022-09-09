https://sputniknews.com.tr/20220909/nevsehirde-narkotik-operasyonu-75-gozalti-1061001268.html
Nevşehir'de narkotik operasyonu: 75 gözaltı
Nevşehir'de narkotik operasyonu: 75 gözaltı
İçişleri Bakanı Soylu, Nevşehir'deki narkotik operasyonuna ilişkin bilgi verdi. Bakan Soylu kentte 87 şüpheliden 75'inin gözaltına alındığını söyledi. 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T09:31+0300
2022-09-09T09:31+0300
2022-09-09T09:32+0300
türkiye
süleyman soylu
içişleri bakanlığı
narkotik
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nevşehir'deki uyuşturucu operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Bakan Soylu, Nevşehir'deki 87 şüpheliden 75'inin gözaltına alındığını aktardı.İçişleri Bakanı, Mersin'de de eş zamanlı bir operasyon yürütüldüğünü ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20220808/narkotik-subenin-gozaltina-aldigi-3-universite-ogrencisi-tutuklandi-1059669069.html
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süleyman soylu, içişleri bakanlığı, narkotik
süleyman soylu, içişleri bakanlığı, narkotik
Nevşehir'de narkotik operasyonu: 75 gözaltı
09:31 09.09.2022 (güncellendi: 09:32 09.09.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Soylu, Nevşehir'deki narkotik operasyonuna ilişkin bilgi verdi. Bakan Soylu kentte 87 şüpheliden 75'inin gözaltına alındığını söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nevşehir'deki uyuşturucu operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu, Nevşehir'deki 87 şüpheliden 75'inin gözaltına alındığını aktardı.
İçişleri Bakanı, Mersin'de de eş zamanlı bir operasyon yürütüldüğünü ifade etti.