https://sputniknews.com.tr/20220909/muglada-yunanistana-kacmaya-calisan-17-feto-sanigi-yakalandi-1061011186.html
Muğla'da Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ sanığı yakalandı
Muğla'da Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ sanığı yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla yargılanmaları süren 17 sanık, deniz yoluyla yurt dışına çıkmaya çalışırken gözaltına alındı. 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T12:58+0300
2022-09-09T12:58+0300
2022-09-09T12:59+0300
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fetö/pdy
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
yunanistan
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Sahil Güvenlik ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında açılan davalar istinaf mahkemelerinde devam eden 17 sanığın yelkenli tekneyle denize açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.Sahil Güvenlik ekiplerince İblis Burnu açıklarında durdurulan teknede, aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürü, öğretmen, polis memuru, avukat, hemşire ve komiser yardımcısı bulunan 17 sanık yakalandı.Sanıkları yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçirmeye çalıştığı öne sürülen tekne kaptanı G.K. de gözaltına alındı.Yakalananlar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220816/istanbul-merkezli-feto-operasyonunda-aralarinda-eski-askerlerin-de-oldugu-9-supheli-yakalandi-1059981076.html
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türkiye, fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), yunanistan
türkiye, fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), yunanistan
Muğla'da Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ sanığı yakalandı
12:58 09.09.2022 (güncellendi: 12:59 09.09.2022) Abone ol
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla yargılanmaları süren 17 sanık, deniz yoluyla yurt dışına çıkmaya çalışırken gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında açılan davalar istinaf mahkemelerinde devam eden 17 sanığın yelkenli tekneyle denize açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Sahil Güvenlik ekiplerince İblis Burnu açıklarında durdurulan teknede, aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürü, öğretmen, polis memuru, avukat, hemşire ve komiser yardımcısı bulunan 17 sanık yakalandı.
Sanıkları yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçirmeye çalıştığı öne sürülen tekne kaptanı G.K. de gözaltına alındı.
Yakalananlar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.