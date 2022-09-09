Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220909/muglada-yunanistana-kacmaya-calisan-17-feto-sanigi-yakalandi-1061011186.html
Muğla'da Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ sanığı yakalandı
Muğla'da Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ sanığı yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla yargılanmaları süren 17 sanık, deniz yoluyla yurt dışına çıkmaya çalışırken gözaltına alındı. 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T12:58+0300
2022-09-09T12:59+0300
türkiye
türkiye
fetö
fetö/pdy
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
yunanistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1c/1044832898_0:310:1515:1162_1920x0_80_0_0_2e5ca5c19993aa35d9e8f3c4b372ad4a.jpg
Sahil Güvenlik ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında açılan davalar istinaf mahkemelerinde devam eden 17 sanığın yelkenli tekneyle denize açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.Sahil Güvenlik ekiplerince İblis Burnu açıklarında durdurulan teknede, aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürü, öğretmen, polis memuru, avukat, hemşire ve komiser yardımcısı bulunan 17 sanık yakalandı.Sanıkları yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçirmeye çalıştığı öne sürülen tekne kaptanı G.K. de gözaltına alındı.Yakalananlar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220816/istanbul-merkezli-feto-operasyonunda-aralarinda-eski-askerlerin-de-oldugu-9-supheli-yakalandi-1059981076.html
türkiye
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1c/1044832898_0:168:1515:1304_1920x0_80_0_0_997dc9be996f020dc02c3cbe6567dfef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), yunanistan
türkiye, fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), yunanistan

Muğla'da Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ sanığı yakalandı

12:58 09.09.2022 (güncellendi: 12:59 09.09.2022)
© DHA / Emrah ErdoğanFETÖ operasyonu Balıkesir
FETÖ operasyonu Balıkesir - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© DHA / Emrah Erdoğan
Abone olTelegram
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla yargılanmaları süren 17 sanık, deniz yoluyla yurt dışına çıkmaya çalışırken gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında açılan davalar istinaf mahkemelerinde devam eden 17 sanığın yelkenli tekneyle denize açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Sahil Güvenlik ekiplerince İblis Burnu açıklarında durdurulan teknede, aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürü, öğretmen, polis memuru, avukat, hemşire ve komiser yardımcısı bulunan 17 sanık yakalandı.
Sanıkları yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçirmeye çalıştığı öne sürülen tekne kaptanı G.K. de gözaltına alındı.
Yakalananlar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
gözaltı - tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
TÜRKİYE
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda aralarında eski askerlerin de olduğu 9 şüpheli yakalandı
16 Ağustos, 10:18
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала