https://sputniknews.com.tr/20220909/moldovada-odun-satisi-icin-acilacak-internet-sitesini-yetistiremeyen-cevre-bakani-istifa-etti-1061015328.html

Moldova'da odun satışı için açılacak internet sitesini yetiştiremeyen Çevre Bakanı istifa etti

Moldova'da odun satışı için açılacak internet sitesini yetiştiremeyen Çevre Bakanı istifa etti

Moldova Çevre Bakanı Iuliana Cantaragiu, kış aylarında halkın ısınma ihtiyacı için açılması planlanan internet sitesini belirlenen tarihe yetiştiremeyince... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T14:23+0300

2022-09-09T14:23+0300

2022-09-09T14:25+0300

dünya

moldova

çevre bakanlığı

istifa

odun

internet sitesi

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Bakan Cantaragiu, Facebook sayfası üzerinden yaptığı açıklamada Moldova Çevre Bakanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.Görevi süresince bakanlıkta yaptığı reformları hatırlatan Cantaragiu, çalışma arkadaşlarına teşekkür ettii.Moldova halkının kış aylarında ısınma ihtiyacı için odun satın almasını kolaylaştırma adına hazırlanacak internet sitesinin 1 Eylül'e kadar açılması hedefleniyordu. Ancak gecikme nedeniyle Cantaragiu eleştirilerin hedefi oldu.Gecikmeden projedeki 'partnerleri' sorumlu tutan Bakan, "Kontrolümüz dışında olan şeyler var" diyerek internet sitesinin iki hafta içerisinde açılacağını belirtmişti. Ancak bu sürede söz konusu hizmete gerek kalmayacağını belirten Başbakan Natalia Gavrilita, eleştirileri destekleyerek, "Her şey zamanında yapılmalı ki verilen bilgiler kullanışlı olsun. Bir gönüllü bile internet sitesini bir günde hazırlayabilirdi" ifadelerini kullanmıştı.Bakan Cantaragiu, Başbakan'ın bu eleştirilerinden bir gün sonra istifasını sundu. İstifasının Başbakan tarafından kabul edildiği belirtildi.Geçtiğimiz ağustos ayının başlarında ulusal ormancılık ajansı Moldsilva, Moldova'nın küresel enerji krizi nedeniyle artan talep nedeniyle yakacak odun sıkıntısı yaşayabileceği konusunda uyarmıştı. Bunun üzerine Çevre Bakanlığı, hazırlanacak bir internet sitesiyle fiyat dalgalanmasını önlemeyi hedeflediklerini açıklamıştı.Bakanlığın 'yakacak odun' isimli bir internet sitesi kurma yönündeki çözüm önerisi, kamu kaynaklarının böyle bir projeye harcanmasının doğru olup olmadığına dair tartışmalar yaratmıştı.

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moldova, çevre bakanlığı, istifa, odun, internet sitesi