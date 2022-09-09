https://sputniknews.com.tr/20220909/meteorolojiden-uyari-sicak-hava-dalgasi-geliyor-1060999526.html

Meteoroloji'den uyarı: Sıcak hava dalgası geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Sıcak hava dalgası geliyor

Meteoroloji 9 Eylül hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde etkili olan soğuk hava ve sağanak yağış yerini güneşli sıcak günlere bırakacak. 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T06:43+0300

2022-09-09T06:43+0300

2022-09-09T06:44+0300

hava durumu

türkiye

meteoroloji

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde artacağı ve hafta sonu güneşli bir havanın ülke geneline hakim olması bekleniyor. Pazartesiden itibaren ise Rusya'dan gelen soğuk havanın etkisine girecek ve hava sıcaklığı hissedilir şekilde düşecek.Yurtta hafta boyu düşen sıcaklıklar hafta sonuna doğru artışa geçiyor, Ege'de 1-3, iç ve doğu kesimlerde ise 2-4 derece arasında yükseliş gözlenirken bazı bölgelerde yağış ve kuvvetli rüzgar olacağı tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Eylül Perşembe hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, kuzey bölgelerinde parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İÇ VE DOĞU KESİMLERDE SICAKLIK ARTIYORÖnemli bir değişiklik olmayacağı; kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.DOĞU'DA KUVVETLİ RÜZGARRüzgarın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli olarak saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. MGM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.ÜÇ BÜYÜK İLDE HAVA DURUMUİstanbul ve Marmara: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise Doğu ve Kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Ankara ve İç Anadolu: Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin edilmektedir.İzmir ve Ege: Bölge geneli az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı 1 ila 3 derece artacak. Rüzgar kuzey yönlerden orta kuvvette, kıyı ve kuzey kesimlerde zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek.

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