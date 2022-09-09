https://sputniknews.com.tr/20220909/meral-aksenerden-starbucks-baskini-kimi-trollesem-acaba-1061012797.html
Meral Akşener'den Starbucks baskını: 'Kimi trollesem acaba'
Meral Akşener'den Starbucks baskını: 'Kimi trollesem acaba'
İYİ Genel Başkanı Meral Akşener, bir kahve dükkanında oturan 13-14 yaşlarındaki gençlerle sohbet etti. 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T13:23+0300
2022-09-09T13:23+0300
2022-09-09T13:23+0300
politika
meral akşener
iyi parti
gençler
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İYİ Genel Başkanı Meral Akşener, bir kahve dükkanında oturan 13-14 yaşlarındaki gençlerle sohbet etti.İYİ Genel Başkanı Meral Akşener, ekibiyle birlikte bir Starbucks şubesine girdi, "Oooo, kimi trollesem acaba" diyerek gençlerin masasına oturduGençlerin durumunu soran Akşener'e İlayda isimli lise öğrencisi "Her şey çok pahalandı. Öğrenci olarak geçinemiyoruz. Kitap paraları ya da okullarda olan şeyler çok pahalandı. Bu kadarcık bir içecek bile 37 lira oldu. Ne kadar dışarıya çıkmak istesek de arada gelebiliyoruz buraya" dedi.'Baskın basanındır'Akşener, bunun üzerine araya girerek şu hatırlatmayı yaptı:"Yarın bunu yayınlayacaklar, 'Starbucks'taki gençler ekonomiden şikayet etti, tiyatro' diyecekler. Hayır. Bir gencin her yere gitme hakkı var, bir. Hayattan zevk almaya hakkı var, iki. Bunun için suçlanamazsınız, üç."Akşener bu anları da Twitter hesabından "Baskın basanındır" ifadeleriyle paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20220906/aksener-kilicdaroglunun-adayliga-dair-sozu-elbette-cok-saygideger-ama-hicbir-konusma-olmadi-1060881356.html
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meral akşener, iyi parti, gençler
meral akşener, iyi parti, gençler
Meral Akşener'den Starbucks baskını: 'Kimi trollesem acaba'
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İYİ Genel Başkanı Meral Akşener, bir kahve dükkanında oturan 13-14 yaşlarındaki gençlerle sohbet etti.
İYİ Genel Başkanı Meral Akşener, bir kahve dükkanında oturan 13-14 yaşlarındaki gençlerle sohbet etti.
İYİ Genel Başkanı Meral Akşener, ekibiyle birlikte bir Starbucks şubesine girdi, "Oooo, kimi trollesem acaba" diyerek gençlerin masasına oturdu
Gençlerin durumunu soran Akşener'e İlayda isimli lise öğrencisi "Her şey çok pahalandı. Öğrenci olarak geçinemiyoruz. Kitap paraları ya da okullarda olan şeyler çok pahalandı. Bu kadarcık bir içecek bile 37 lira oldu. Ne kadar dışarıya çıkmak istesek de arada gelebiliyoruz buraya" dedi.
'Baskın basanındır'
Akşener, bunun üzerine araya girerek şu hatırlatmayı yaptı:
"Yarın bunu yayınlayacaklar, 'Starbucks'taki gençler ekonomiden şikayet etti, tiyatro' diyecekler. Hayır. Bir gencin her yere gitme hakkı var, bir. Hayattan zevk almaya hakkı var, iki. Bunun için suçlanamazsınız, üç."
Akşener bu anları da Twitter hesabından "Baskın basanındır" ifadeleriyle paylaştı.