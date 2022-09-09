Mansur Yavaş: 2 sene içinde sokak hayvanları popülasyonunu kontrol altına almayı hedefliyoruz
04:14 09.09.2022 (güncellendi: 04:17 09.09.2022)
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Sokaktaki can dostlarımız için başlattığımız Türkiye'nin en kapsamlı kısırlaştırma çalışmalarımız her geçen gün sayısı artarak devam ediyor. 2 sene içerisinde sokak hayvanları popülasyonunu kontrol altına almayı hedefliyoruz” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin sokak hayvanlarına ilişkin çalışmasını içeren ve “Başkent’te her canlı değerlidir” başlıklı bir videoyu paylaştı.
Yavaş Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Sokaktaki can dostlarımız için başlattığımız Türkiye'nin en kapsamlı kısırlaştırma çalışmalarımız her geçen gün sayısı artarak devam ediyor. 2 sene içerisinde sokak hayvanları popülasyonunu kontrol altına almayı hedefliyoruz.
Sokaktaki can dostlarımız için başlattığımız Türkiye'nin en kapsamlı kısırlaştırma çalışmalarımız her geçen gün sayısı artarak devam ediyor.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 8, 2022
2 sene içerisinde sokak hayvanları popülasyonunu kontrol altına almayı hedefliyoruz. pic.twitter.com/TAEs3cOIfs