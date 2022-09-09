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https://sputniknews.com.tr/20220909/mansur-yavas-2-sene-icinde-sokak-hayvanlari-populasyonunu-kontrol-altina-almayi-hedefliyoruz-1060998153.html
Mansur Yavaş: 2 sene içinde sokak hayvanları popülasyonunu kontrol altına almayı hedefliyoruz
Mansur Yavaş: 2 sene içinde sokak hayvanları popülasyonunu kontrol altına almayı hedefliyoruz
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Sokaktaki can dostlarımız için başlattığımız Türkiye'nin en kapsamlı kısırlaştırma çalışmalarımız her geçen... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
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ankara
ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş
hayvan
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin sokak hayvanlarına ilişkin çalışmasını içeren ve “Başkent’te her canlı değerlidir” başlıklı bir videoyu paylaştı.Yavaş Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
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ankara, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, hayvan

Mansur Yavaş: 2 sene içinde sokak hayvanları popülasyonunu kontrol altına almayı hedefliyoruz

04:14 09.09.2022 (güncellendi: 04:17 09.09.2022)
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Sokaktaki can dostlarımız için başlattığımız Türkiye'nin en kapsamlı kısırlaştırma çalışmalarımız her geçen gün sayısı artarak devam ediyor. 2 sene içerisinde sokak hayvanları popülasyonunu kontrol altına almayı hedefliyoruz” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin sokak hayvanlarına ilişkin çalışmasını içeren ve “Başkent’te her canlı değerlidir” başlıklı bir videoyu paylaştı.
Yavaş Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Sokaktaki can dostlarımız için başlattığımız Türkiye'nin en kapsamlı kısırlaştırma çalışmalarımız her geçen gün sayısı artarak devam ediyor. 2 sene içerisinde sokak hayvanları popülasyonunu kontrol altına almayı hedefliyoruz.
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