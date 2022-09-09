https://sputniknews.com.tr/20220909/mansur-yavas-2-sene-icinde-sokak-hayvanlari-populasyonunu-kontrol-altina-almayi-hedefliyoruz-1060998153.html

Mansur Yavaş: 2 sene içinde sokak hayvanları popülasyonunu kontrol altına almayı hedefliyoruz

Mansur Yavaş: 2 sene içinde sokak hayvanları popülasyonunu kontrol altına almayı hedefliyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Sokaktaki can dostlarımız için başlattığımız Türkiye'nin en kapsamlı kısırlaştırma çalışmalarımız her geçen... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T04:14+0300

2022-09-09T04:14+0300

2022-09-09T04:17+0300

türkiye

ankara

ankara büyükşehir belediyesi

mansur yavaş

hayvan

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin sokak hayvanlarına ilişkin çalışmasını içeren ve “Başkent’te her canlı değerlidir” başlıklı bir videoyu paylaştı.Yavaş Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

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ankara, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, hayvan