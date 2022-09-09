https://sputniknews.com.tr/20220909/manga-solisti-ferman-akgulden-hurkusa-ozel-sarki-1061028370.html

Manga solisti Ferman Akgül'den Hürkuş’a özel şarkı

Manga solisti Ferman Akgül'den Hürkuş’a özel şarkı

Manga grubunun solisti Ferman Akgül, Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi'nden tip sertifikası alan ilk Türk uçağı Hürkuş için şarkı yazdı. Akgül, 'Bir Kadın... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T21:07+0300

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yaşam

manga

hürkuş-c

hürkuş

şarkı

teknofest

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Manga grubunun solisti Ferman Akgül, 'Bir Kadın Çizeceksin' şarkısının sözlerini değiştirerek Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi'nden tip sertifikası alan ilk Türk uçağı Hürkuş için özel bir şarkı yaptı.'Rüzgarı Seveceksin' ismini taşıyan şarkıyı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar bir video hazırlatarak paylaştı.Samsun'da yapılan Teknofest sırasında Hürkuş'un görüntülerinden oluşan video ve şarkı büyük beğeni topladı.Şarkı, ilk olarak Aslan Hürkuş Kayıp Elmas filminde kullanılmıştı.Hürkuş'a özel yazılan Rüzgarı Seveceksin şarkısının sözleri şöyle:Ne güzel hayal kurmak değil miSöyle ne olacaksın büyüyünceBelki bir mucit olursun aslan gibiYardım edersin herkeseBelki de Hürkuş gibi bir uçak bulurDans edersin göklerdeNe? Birileri olmaz mı diyorEee? Hani nerede mücadeleBak seni engellemeye çalışıyorlar dostumZorla sınırları pes etmeTamam umutsuzluğa düşebilirsin amaSakın içindekileri tüketmeBir gün gelecek göstereceksin kendinisevgini, neler istediğiniÇıkacaksın kabuğundanSayende kötülük yenilecek iyiliğeAlemi gezeceksinUçtuğun yerlere güneş doğacakRüzgarı seveceksinHürkuş ve aslanEn yakın arkadaşın olacakBirden duracaksın soracaksın kendineYa hiç mucize yoksa hayalin olmazsaSonra göreceksin dostların hep yanındaDevam edeceksin merak et hiç korkma!

https://sputniknews.com.tr/20220515/eurovision-tarihinin-en-cok-dinlenenleri-aciklandi-manga-7-sertab-erener-46-sirada-1056391664.html

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manga, hürkuş-c, hürkuş , şarkı, teknofest