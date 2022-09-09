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Manga solisti Ferman Akgül'den Hürkuş’a özel şarkı
Manga solisti Ferman Akgül'den Hürkuş’a özel şarkı
Manga grubunun solisti Ferman Akgül, Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi'nden tip sertifikası alan ilk Türk uçağı Hürkuş için şarkı yazdı. Akgül, 'Bir Kadın... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T21:07+0300
2022-09-09T21:07+0300
yaşam
manga
hürkuş-c
hürkuş
şarkı
teknofest
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Manga grubunun solisti Ferman Akgül, 'Bir Kadın Çizeceksin' şarkısının sözlerini değiştirerek Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi'nden tip sertifikası alan ilk Türk uçağı Hürkuş için özel bir şarkı yaptı.'Rüzgarı Seveceksin' ismini taşıyan şarkıyı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar bir video hazırlatarak paylaştı.Samsun'da yapılan Teknofest sırasında Hürkuş'un görüntülerinden oluşan video ve şarkı büyük beğeni topladı.Şarkı, ilk olarak Aslan Hürkuş Kayıp Elmas filminde kullanılmıştı.Hürkuş'a özel yazılan Rüzgarı Seveceksin şarkısının sözleri şöyle:Ne güzel hayal kurmak değil miSöyle ne olacaksın büyüyünceBelki bir mucit olursun aslan gibiYardım edersin herkeseBelki de Hürkuş gibi bir uçak bulurDans edersin göklerdeNe? Birileri olmaz mı diyorEee? Hani nerede mücadeleBak seni engellemeye çalışıyorlar dostumZorla sınırları pes etmeTamam umutsuzluğa düşebilirsin amaSakın içindekileri tüketmeBir gün gelecek göstereceksin kendinisevgini, neler istediğiniÇıkacaksın kabuğundanSayende kötülük yenilecek iyiliğeAlemi gezeceksinUçtuğun yerlere güneş doğacakRüzgarı seveceksinHürkuş ve aslanEn yakın arkadaşın olacakBirden duracaksın soracaksın kendineYa hiç mucize yoksa hayalin olmazsaSonra göreceksin dostların hep yanındaDevam edeceksin merak et hiç korkma!
https://sputniknews.com.tr/20220515/eurovision-tarihinin-en-cok-dinlenenleri-aciklandi-manga-7-sertab-erener-46-sirada-1056391664.html
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manga, hürkuş-c, hürkuş , şarkı, teknofest
manga, hürkuş-c, hürkuş , şarkı, teknofest

Manga solisti Ferman Akgül'den Hürkuş’a özel şarkı

21:07 09.09.2022
© DHAFerman Akgül - Manga
Ferman Akgül - Manga - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© DHA
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Manga grubunun solisti Ferman Akgül, Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi'nden tip sertifikası alan ilk Türk uçağı Hürkuş için şarkı yazdı. Akgül, 'Bir Kadın Çizeceksin' şarkısının sözlerini değiştirerek 'Rüzgarı Seveceksin' ismiyle düzenledi.
Manga grubunun solisti Ferman Akgül, 'Bir Kadın Çizeceksin' şarkısının sözlerini değiştirerek Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi'nden tip sertifikası alan ilk Türk uçağı Hürkuş için özel bir şarkı yaptı.
'Rüzgarı Seveceksin' ismini taşıyan şarkıyı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar bir video hazırlatarak paylaştı.
Samsun'da yapılan Teknofest sırasında Hürkuş'un görüntülerinden oluşan video ve şarkı büyük beğeni topladı.
Şarkı, ilk olarak Aslan Hürkuş Kayıp Elmas filminde kullanılmıştı.
Hürkuş'a özel yazılan Rüzgarı Seveceksin şarkısının sözleri şöyle:
Ne güzel hayal kurmak değil mi
Söyle ne olacaksın büyüyünce
Belki bir mucit olursun aslan gibi
Yardım edersin herkese

Belki de Hürkuş gibi bir uçak bulur
Dans edersin göklerde
Ne? Birileri olmaz mı diyor
Eee? Hani nerede mücadele
Bak seni engellemeye çalışıyorlar dostum
Zorla sınırları pes etme
Tamam umutsuzluğa düşebilirsin ama
Sakın içindekileri tüketme

Bir gün gelecek göstereceksin kendini
sevgini, neler istediğini
Çıkacaksın kabuğundan
Sayende kötülük yenilecek iyiliğe
Alemi gezeceksin
Uçtuğun yerlere güneş doğacak
Rüzgarı seveceksin
Hürkuş ve aslan
En yakın arkadaşın olacak

Birden duracaksın soracaksın kendine
Ya hiç mucize yoksa hayalin olmazsa
Sonra göreceksin dostların hep yanında
Devam edeceksin merak et hiç korkma!
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