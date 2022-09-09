https://sputniknews.com.tr/20220909/malatya-valiliginden-kiliseye-tehdit-iddialarina-iliskin-aciklama-bir-kisi-gozaltina-alindi-1060992427.html

Malatya Valiliği'nden 'kiliseye tehdit' iddialarına ilişkin açıklama: Bir kişi gözaltına alındı

Malatya Valiliği'nden 'kiliseye tehdit' iddialarına ilişkin açıklama: Bir kişi gözaltına alındı

Malatya Valiliği'nden “kiliseye tehdit” iddialarına ilişkin yapılan açıklama, bir şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gözaltına... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T00:21+0300

2022-09-09T00:21+0300

2022-09-09T00:24+0300

türkiye

malatya valiliği

kilise

malatya

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Malatya Valiliği, Kurtuluş Kilisesi’ne yönelik tehdit iddialarına ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığını, kilise yöneticileri için fiziki ekip ve yakın koruma tedbirlerinin alındığını açıkladı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "kiliseye tehdit" iddialarıyla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğü belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:

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