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https://sputniknews.com.tr/20220909/malatya-valiliginden-kiliseye-tehdit-iddialarina-iliskin-aciklama-bir-kisi-gozaltina-alindi-1060992427.html
Malatya Valiliği'nden 'kiliseye tehdit' iddialarına ilişkin açıklama: Bir kişi gözaltına alındı
Malatya Valiliği'nden 'kiliseye tehdit' iddialarına ilişkin açıklama: Bir kişi gözaltına alındı
Malatya Valiliği'nden “kiliseye tehdit” iddialarına ilişkin yapılan açıklama, bir şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gözaltına... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
malatya valiliği
kilise
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Malatya Valiliği, Kurtuluş Kilisesi’ne yönelik tehdit iddialarına ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığını, kilise yöneticileri için fiziki ekip ve yakın koruma tedbirlerinin alındığını açıkladı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "kiliseye tehdit" iddialarıyla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğü belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
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Malatya Valiliği'nden 'kiliseye tehdit' iddialarına ilişkin açıklama: Bir kişi gözaltına alındı

00:21 09.09.2022 (güncellendi: 00:24 09.09.2022)
© AAMalatya Valiliği
Malatya Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© AA
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Malatya Valiliği'nden “kiliseye tehdit” iddialarına ilişkin yapılan açıklama, bir şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gözaltına alınarak Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildiği belirtilerek, “Kilise yöneticileri için fiziki ekip ve yakın koruma tedbirleri alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Malatya Valiliği, Kurtuluş Kilisesi’ne yönelik tehdit iddialarına ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığını, kilise yöneticileri için fiziki ekip ve yakın koruma tedbirlerinin alındığını açıkladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "kiliseye tehdit" iddialarıyla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurtuluş Kiliseleri Derneği Malatya Şube yöneticilerinin konu ile ilgili müracaatları sonucu, müracaatlarında bahsi geçen T.A, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gözaltına alınarak Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilmiştir. Cumhuriyet Savcılığı'nca ilgili şahıs tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ve mahkemece adli kontrol kararı verilmiştir. Ayrıca kilise yöneticileri için fiziki ekip ve yakın koruma tedbirleri alınmıştır."

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