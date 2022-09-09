https://sputniknews.com.tr/20220909/kralicenin-olumu-vesilesiyle-somurgeciligi-lanetleyen-akademisyeni-kinayan-bezosa-sen-sus-tepkisi-1061010768.html

Kraliçenin ölümü vesilesiyle sömürgeciliği lanetleyen akademisyeni kınayan Bezos'a 'Sen sus' tepkisi

Kraliçenin ölümü vesilesiyle sömürgeciliği lanetleyen akademisyeni kınayan Bezos'a 'Sen sus' tepkisi

Amazon çalışanlarına insanlıkdışı koşullar dayatmasıyla tanınan dünyanın en zengin üçüncü kişisi, Britanya sömürgeciliğinin uzantısı Kraliçe 2. Elizabeth'e... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T13:03+0300

2022-09-09T13:03+0300

2022-09-09T13:12+0300

dünya

britanya

ingiltere

kraliçe 2. elizabeth

abd

nijerya

trinidad tobago

akademisyen

jeff bezos

amazon

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Forbes'in 2022 en zenginler listesinin 3. sırasında yer alan ve patronu olduğu Amazon'da işçilere sistematik zulüm uygulatmasıyla gündemden düşmeyen Jeff Bezos, dün akşam ölümü açıklanan Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth üzerinden sosyal medyada emperyalizm ve sömürü düzeninin eleştirilmesine tepki gösterdi. ABD'nin Carnegie Mellon Üniversitesi profesörü Uju Anya'nın bir zamanların 'üzerinde güneş batmayan imparatorluğu' Britanya'nın en uzun süre tahtta kalan kraliçesinin ölümünün henüz resmen açıklanmadığı ama beklendiği sırada şu tweeti attı: “Hırsız, tecavüzcü bir soykırım imparatorluğunun baş hükümdarının sonunda öldüğünü duydum. Çektiği acı dayanılmaz olsun."Bezos, paylaşımı alıntılayarak şöyle tweetledi: “Bu, güya dünyayı daha iyi hale getirmek için çalışan biri mi? Ben öyle düşünmüyorum. Vay."Sosyal medya kullanıcıları, Amazon kurucusuna muazzam serveti, nüfuzu ve çalışanlarına tartışmalı iş uygulamalarına atıfla eleştiri yağdırdı.@corintxt, "İmparatorluk ile onun derebeylerine yönelik eleştiriler söz konusu olduğunda muhtemelen sessiz kalmalısınız” dedi. @AthertonKD, "Neşelen. Servetini saçıp kamu hafızasını bükerek ölüm haberin geldiğinde çocukların sokaklarda kutlama yapmasını önlemek için 30-40 yılın var" diye ekledi. Kendisini Twitter'da 'ırkçılık karşıtı ve feminist' olarak tanımlayan akademisyen Uju Anya, Nijerya'da Nijeryalı bir baba ve Trinidad ve Tobagolu bir anneden dünyaya geldi. Her iki ülke de eski Britanya sömürgeleri. Anya da Bezos'a şu yanıtı gönderdi:"Otoro gba gbue gi Senin ve acımasız açgözlülüğünün bu dünyada zarar verdiği herkes seni benim sömürgecilerimi hatırladığım kadar sevgiyle hatırlasın."Akademisyen, 2. Elizabeth'in ölümünün açıklanmasının ardından da şöyle tweetledi:"Benden, ailemin yarısını katleden ve yerinden eden soykırıma sponsor olan ve bugün hayatta olanların hala üstesinden gelmeye çalıştığı sonuçlarını yöneten bir hükümeti denetleyen hükümdarı hor görmekten başka bir şey ifade etmemi bekleyen varsa, yıldızlardan niyet tutsun."Daha sonra Twitter, Dr. Anya'nın ilk paylaşımını Twitter kurallarını ihlal ettiğini iddia ederek kaldırdı.Bu arada bazı sosyal medya kullanıcıları da Anya'yı 'yorumunun zamanlaması ve bir insana acılarla dolu ölüm dilemesi' gerekçesiyle eleştirdi. Bunun üzerine Carnegie Mellon Üniversitesi, "Uku Anya'nın bugün kişisel sosyal medya hesabında yayınladığı saldırgan ve sakıncalı mesajları tasvip etmiyoruz" açıklamasını paylaştı.Üniversite yönetimi, "İfade özgürlüğü, yüksek öğrenim misyonunun özüdür, ancak paylaştığı görüşler kesinlikle kurumun değerlerini veya teşvik etmeye çalıştığımız söylem standartlarını temsil etmiyor" diye ekledi.

britanya

ingiltere

abd

nijerya

trinidad tobago

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britanya, ingiltere, kraliçe 2. elizabeth, abd, nijerya, trinidad tobago, akademisyen, jeff bezos, amazon