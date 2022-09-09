Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220909/kilicdaroglu-kurmaylarimin-besli-cetelerle-gorustugune-dair-haberleri-devreye-sokacaklar-1061032928.html
Kılıçdaroğlu: Kurmaylarımın beşli çetelerle görüştüğüne dair haberleri devreye sokacaklar
Kılıçdaroğlu: Kurmaylarımın beşli çetelerle görüştüğüne dair haberleri devreye sokacaklar
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Şimdi bazı sermayedarlar, birtakım medya üzerinden, bazı kurmaylarımın beşli çetelerle görüştüğüne dair haberleri devreye sokacakları... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T23:26+0300
2022-09-09T23:45+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0c/1059868683_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0471091d78f48738824115b9d782cad7.jpg
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, partisiyle ilgili gerçek olmayan haberler yapılacağını, bazı kurmaylarının beşli çetelerle görüştüğüne dair haberlerin çıkacağını belirtti.Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Ya bana katılın ya da önümden çekilin" dediğini hatırlatarak, "Onu da netleştireyim. Kendi yol arkadaşlarıma dedim. 5'li çeteler, bazı sermayedarlar, varlıkçılar, çantacılar bu ülkenin ikinci 100 yılını dizayn etmeye kararlı. Ben ve arkadaşlarım da onlara karşı dimdik durmaya kararlıyız" dedi.'Bay Kemal’de komisyon olmayacak, ihale olmayacak'“AK Parti’nin ihalecisi kötü, gelsin bizimkiler' demeyenler yol arkadaşım olacak" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu iddialara ilişkin şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20220906/kilicdaroglu-oyle-ya-da-boyle-erken-secim-gorunuyor-1060850184.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0c/1059868683_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b34cc983aef4ddd96360eb64c4d88c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu: Kurmaylarımın beşli çetelerle görüştüğüne dair haberleri devreye sokacaklar

23:26 09.09.2022 (güncellendi: 23:45 09.09.2022)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayında konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© CHP/ALP EREN KAYA
Abone olTelegram
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Şimdi bazı sermayedarlar, birtakım medya üzerinden, bazı kurmaylarımın beşli çetelerle görüştüğüne dair haberleri devreye sokacakları bilgisi geliyor. Kimlerin bu operasyonun arkasında olduğunu da biliyorum. Benim böyle kurmaylarım olmaz. Oldurtmam" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, partisiyle ilgili gerçek olmayan haberler yapılacağını, bazı kurmaylarının beşli çetelerle görüştüğüne dair haberlerin çıkacağını belirtti.
Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Ya bana katılın ya da önümden çekilin" dediğini hatırlatarak, "Onu da netleştireyim. Kendi yol arkadaşlarıma dedim. 5'li çeteler, bazı sermayedarlar, varlıkçılar, çantacılar bu ülkenin ikinci 100 yılını dizayn etmeye kararlı. Ben ve arkadaşlarım da onlara karşı dimdik durmaya kararlıyız" dedi.

'Bay Kemal’de komisyon olmayacak, ihale olmayacak'

“AK Parti’nin ihalecisi kötü, gelsin bizimkiler' demeyenler yol arkadaşım olacak" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu iddialara ilişkin şunları söyledi:
Şimdi bazı sermayedarlar, birtakım medya üzerinden, bazı kurmaylarımın beşli çetelerle görüştüğüne dair haberleri devreye sokacakları bilgisi geliyor.
Kimlerin bu operasyonun arkasında olduğunu da biliyorum. Benim böyle kurmaylarım olmaz. Oldurtmam.
Benimle olacaklara net söyledim! Bay Kemal’de komisyon olmayacak, ihale olmayacak, haksız zenginleşme olmayacak. Benimle yürüyecek olanlar, bunu bilerek gelsinler.
Gelenler; çocuklarımız için, torunlarımız için, gençlerimiz için gelsin. Vatanımızın, doğmayı bekleyen evlatları için gelsin. Fakir fukara için gelsin. Bırakın herhangi bir kurmayımı; bu çetelerle pazarlık yapan evladımın bile gözünün yaşına bakmam. Gidenlere de uğurlar ola.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu: Öyle ya da böyle erken seçim görünüyor
6 Eylül, 08:27
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала