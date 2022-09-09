https://sputniknews.com.tr/20220909/kilicdaroglu-kurmaylarimin-besli-cetelerle-gorustugune-dair-haberleri-devreye-sokacaklar-1061032928.html

Kılıçdaroğlu: Kurmaylarımın beşli çetelerle görüştüğüne dair haberleri devreye sokacaklar

Kılıçdaroğlu: Kurmaylarımın beşli çetelerle görüştüğüne dair haberleri devreye sokacaklar

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Şimdi bazı sermayedarlar, birtakım medya üzerinden, bazı kurmaylarımın beşli çetelerle görüştüğüne dair haberleri devreye sokacakları... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T23:26+0300

2022-09-09T23:26+0300

2022-09-09T23:45+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, partisiyle ilgili gerçek olmayan haberler yapılacağını, bazı kurmaylarının beşli çetelerle görüştüğüne dair haberlerin çıkacağını belirtti.Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Ya bana katılın ya da önümden çekilin" dediğini hatırlatarak, "Onu da netleştireyim. Kendi yol arkadaşlarıma dedim. 5'li çeteler, bazı sermayedarlar, varlıkçılar, çantacılar bu ülkenin ikinci 100 yılını dizayn etmeye kararlı. Ben ve arkadaşlarım da onlara karşı dimdik durmaya kararlıyız" dedi.'Bay Kemal’de komisyon olmayacak, ihale olmayacak'“AK Parti’nin ihalecisi kötü, gelsin bizimkiler' demeyenler yol arkadaşım olacak" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu iddialara ilişkin şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20220906/kilicdaroglu-oyle-ya-da-boyle-erken-secim-gorunuyor-1060850184.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu