'Kara örümcek mektupları'ndan Diana'ya: Kral 3. Charles'ın en büyük skandalları

© AP Photo / Stephen Chernin Geçen yıl ise Charles'ın en güvendiği yardımcısı kraliyet kariyerinde ikinci kez istifa ederek gündeme oturdu. Charles'ın hayatına ilişkin gelişmeleri değerlendiren İngiliz Kraliyeti uzmanı yazar Penny Junor, 2021'de verdiği bir demeçte "The Crown'dan tutun, gerçek hayatta yaşananlara kadar tüm bunların hepsi hasar bırakıyor. Bunların hiçbiri iyi haber değil. Kraliçe (Elizabeth) çok seviliyor, Charles ise az seviliyor. Gelecekte ne olursa olsun onun için zor olacağını düşünüyorum, ancak tüm bu ifşaatlar onun çıkarlarına uymuyor" demişti.