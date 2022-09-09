https://sputniknews.com.tr/20220909/kadirov-muttefik-gucler-soledardaki-konumlarini-guclendiriyor-1060997275.html
Kadirov: Müttefik güçler Soledar'daki konumlarını güçlendiriyor
Kadirov: Müttefik güçler Soledar'daki konumlarını güçlendiriyor
Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramzan Kadirov, müttefik güçlerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Soledar’da konumlarını... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T02:37+0300
2022-09-09T02:37+0300
2022-09-09T02:37+0300
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Kadirov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada ‘Ahmat’ özel kuvvetleri ile müttefik güçlerin Soledar’da konumlarını güçlendirerek kentin kontrolünü ele geçirmek üzere hazırlık yaptıklarını ifade etti.Çeçen lider, “Ahmat özel kuvvetleri müttefik birlikler ile birlikte Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Soledar şehrinin tam kontrolünü ele geçirmeye hazırlanıyor. Savaşçılar, çok sayıda Nazi askeri teçhizatını ve insan gücü sistematik olarak imha ettikten sonra şehirdeki konumlarını güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.Ukrayna birlikleri tarafında tam bir moral bozukluğu ve çaresizlik gözlendiğine dikkat çeken Kadirov, “Batı’nın tüm övülen silahları da onlara pek yardımcı olmuyor. Savaşçılarımız muharebe görevini yerine getirmeye kararlı” vurgusunu yaptı.Ahmat özel kuvvetlerinin komutanlarına ve personeline cesaret ve kahramanlıkları için teşekkür eden Kadirov, ‘aşırı milliyetçi ecinnilere karşı’ hızlı zafer ve Soledar'ı hızlı kurtarmalarını diledi.
https://sputniknews.com.tr/20220908/ukrayna-ordusu-kan-kaybetmeye-devam-ediyor-son-24-saatte-320-asker-olduruldu---1060970406.html
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ramzan kadirov, rusya, çeçenistan, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), ukrayna, ukrayna krizi
ramzan kadirov, rusya, çeçenistan, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), ukrayna, ukrayna krizi
Kadirov: Müttefik güçler Soledar'daki konumlarını güçlendiriyor
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Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramzan Kadirov, müttefik güçlerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Soledar’da konumlarını güçlendirdiğini ve kentin tamamını kontrol etmeye hazırlandığını belirtti.
Kadirov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada ‘Ahmat’ özel kuvvetleri ile müttefik güçlerin Soledar’da konumlarını güçlendirerek kentin kontrolünü ele geçirmek üzere hazırlık yaptıklarını ifade etti.
Çeçen lider, “Ahmat özel kuvvetleri müttefik birlikler ile birlikte Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Soledar şehrinin tam kontrolünü ele geçirmeye hazırlanıyor. Savaşçılar, çok sayıda Nazi askeri teçhizatını ve insan gücü sistematik olarak imha ettikten sonra şehirdeki konumlarını güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.
Ukrayna birlikleri tarafında tam bir moral bozukluğu ve çaresizlik gözlendiğine dikkat çeken Kadirov, “Batı’nın tüm övülen silahları da onlara pek yardımcı olmuyor. Savaşçılarımız muharebe görevini yerine getirmeye kararlı” vurgusunu yaptı.
Ahmat özel kuvvetlerinin komutanlarına ve personeline cesaret ve kahramanlıkları için teşekkür eden Kadirov, ‘aşırı milliyetçi ecinnilere karşı’ hızlı zafer ve Soledar'ı hızlı kurtarmalarını diledi.