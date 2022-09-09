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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220909/kadirov-muttefik-gucler-soledardaki-konumlarini-guclendiriyor-1060997275.html
Kadirov: Müttefik güçler Soledar'daki konumlarını güçlendiriyor
Kadirov: Müttefik güçler Soledar'daki konumlarını güçlendiriyor
Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramzan Kadirov, müttefik güçlerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Soledar’da konumlarını... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T02:37+0300
2022-09-09T02:37+0300
ukrayna krizi
ramzan kadirov
rusya
çeçenistan
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
ukrayna
ukrayna krizi
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Kadirov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada ‘Ahmat’ özel kuvvetleri ile müttefik güçlerin Soledar’da konumlarını güçlendirerek kentin kontrolünü ele geçirmek üzere hazırlık yaptıklarını ifade etti.Çeçen lider, “Ahmat özel kuvvetleri müttefik birlikler ile birlikte Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Soledar şehrinin tam kontrolünü ele geçirmeye hazırlanıyor. Savaşçılar, çok sayıda Nazi askeri teçhizatını ve insan gücü sistematik olarak imha ettikten sonra şehirdeki konumlarını güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.Ukrayna birlikleri tarafında tam bir moral bozukluğu ve çaresizlik gözlendiğine dikkat çeken Kadirov, “Batı’nın tüm övülen silahları da onlara pek yardımcı olmuyor. Savaşçılarımız muharebe görevini yerine getirmeye kararlı” vurgusunu yaptı.Ahmat özel kuvvetlerinin komutanlarına ve personeline cesaret ve kahramanlıkları için teşekkür eden Kadirov, ‘aşırı milliyetçi ecinnilere karşı’ hızlı zafer ve Soledar'ı hızlı kurtarmalarını diledi.
https://sputniknews.com.tr/20220908/ukrayna-ordusu-kan-kaybetmeye-devam-ediyor-son-24-saatte-320-asker-olduruldu---1060970406.html
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ramzan kadirov, rusya, çeçenistan, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), ukrayna, ukrayna krizi
ramzan kadirov, rusya, çeçenistan, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), ukrayna, ukrayna krizi

Kadirov: Müttefik güçler Soledar'daki konumlarını güçlendiriyor

02:37 09.09.2022
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinRamzan Kadirov
Ramzan Kadirov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© Sputnik / Sergey Guneev
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Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramzan Kadirov, müttefik güçlerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Soledar’da konumlarını güçlendirdiğini ve kentin tamamını kontrol etmeye hazırlandığını belirtti.
Kadirov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada ‘Ahmat’ özel kuvvetleri ile müttefik güçlerin Soledar’da konumlarını güçlendirerek kentin kontrolünü ele geçirmek üzere hazırlık yaptıklarını ifade etti.
Çeçen lider, “Ahmat özel kuvvetleri müttefik birlikler ile birlikte Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Soledar şehrinin tam kontrolünü ele geçirmeye hazırlanıyor. Savaşçılar, çok sayıda Nazi askeri teçhizatını ve insan gücü sistematik olarak imha ettikten sonra şehirdeki konumlarını güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.
Ukrayna birlikleri tarafında tam bir moral bozukluğu ve çaresizlik gözlendiğine dikkat çeken Kadirov, “Batı’nın tüm övülen silahları da onlara pek yardımcı olmuyor. Savaşçılarımız muharebe görevini yerine getirmeye kararlı” vurgusunu yaptı.
Ahmat özel kuvvetlerinin komutanlarına ve personeline cesaret ve kahramanlıkları için teşekkür eden Kadirov, ‘aşırı milliyetçi ecinnilere karşı’ hızlı zafer ve Soledar'ı hızlı kurtarmalarını diledi.
Rusya - Askeri Operasyon - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
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