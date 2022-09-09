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Josef de Souza'dan Tahkim Kurulu kararına tepki: Brezilya'da ödül verirlerdi
Josef de Souza'dan Tahkim Kurulu kararına tepki: Brezilya'da ödül verirlerdi
Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu tarafından cezasının onanmasıyla ilgili yaşadığı üzüntüyü dile... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T23:36+0300
2022-09-09T23:36+0300
spor
josef de souza
ankaragücü
mke ankaragücü
beşiktaş
tahkim kurulu
karar
tepki
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Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından sahaya giren taraftara müdahale etmesi nedeniyle kırmızı kart gören Josef de Souza, cezasına yaptığı itirazın kabul edilmemesinin ardından açıklamada bulundu.Sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmesine rağmen ekstra ceza verilmeyen Brezilyalı futbolcu, Instagram hesabından yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:"Bir oyuncuyu öldürdükleri veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da daha ciddi bir şekilde bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız. Karardan son derece hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Brezilya'da bırakın bir maç uzaklaştırma kararını, böyle bir şey için ödül verirlerdi. Hapiste olması gereken kişi hapiste değil, büyük cezayı alması gereken yalnızca bir maç saha kapama cezası aldı. Arkadaşlarının ve hakemin fiziki bütünlüğünü korumaya çalışan kişiyi ise cezalandırdılar. Futbolda şiddete karşı olmanın ve dayanışmanın konuşulduğu bugünlerde vereceğiniz mesaj ancak bu kadar kötü olabilirdi."Josef de Souza, ligin 6. haftasında Medipol Başakşehir ile yapacakları müsabakada forma giyemeyecek.
https://sputniknews.com.tr/20220909/besiktastan-josef-de-souza-aciklamasi-1060997553.html
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josef de souza, ankaragücü, mke ankaragücü, beşiktaş, tahkim kurulu, karar, tepki
josef de souza, ankaragücü, mke ankaragücü, beşiktaş, tahkim kurulu, karar, tepki

Josef de Souza'dan Tahkim Kurulu kararına tepki: Brezilya'da ödül verirlerdi

23:36 09.09.2022
© DHAJosef De Souza, maç
Josef De Souza, maç - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© DHA
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Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu tarafından cezasının onanmasıyla ilgili yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından sahaya giren taraftara müdahale etmesi nedeniyle kırmızı kart gören Josef de Souza, cezasına yaptığı itirazın kabul edilmemesinin ardından açıklamada bulundu.
Sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmesine rağmen ekstra ceza verilmeyen Brezilyalı futbolcu, Instagram hesabından yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"Bir oyuncuyu öldürdükleri veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da daha ciddi bir şekilde bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız. Karardan son derece hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Brezilya'da bırakın bir maç uzaklaştırma kararını, böyle bir şey için ödül verirlerdi. Hapiste olması gereken kişi hapiste değil, büyük cezayı alması gereken yalnızca bir maç saha kapama cezası aldı. Arkadaşlarının ve hakemin fiziki bütünlüğünü korumaya çalışan kişiyi ise cezalandırdılar. Futbolda şiddete karşı olmanın ve dayanışmanın konuşulduğu bugünlerde vereceğiniz mesaj ancak bu kadar kötü olabilirdi."
Josef de Souza, ligin 6. haftasında Medipol Başakşehir ile yapacakları müsabakada forma giyemeyecek.
Josef de Souza - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
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