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https://sputniknews.com.tr/20220909/izmirin-100-kurtulus-gunu-kutlamalarinda-helikopterler-zeybek-oynadi-1061028793.html
İzmir'de helikopterler zeybek oynadı
İzmir'de helikopterler zeybek oynadı
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T21:25+0300
2022-09-09T21:31+0300
türkiye
izmir
milli savunma bakanlığı (msb)
helikopter
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Kutlamalar kapsamında temsili olarak kentte giriş yapan süvari birlikleri vatandaşların alkışları arasında Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kadar gösteri yürüyüşü yaptı.İzmir Valiliğinin koordinasyonunda Gündoğdu Meydanı'nda bu yıl ikincisi düzenlenen Airshow kapsamında, 18 farklı hava gösteri ekibiyle 100'ün üzerinde hava aracı ve pilot, gösterilerle İzmir semalarında yer aldı.Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterler, gösterileri izlemeye gelenleri havada bir süre asılı kalarak selamladı.Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in üzerinde Ay Yıldız simgesi bulunan kırmızı uçağıyla İzmir Körfezi üzerinde yaptığı akrobasi uçuşunu halk ilgiyle izledi.Etkinlik kapsamında Hürkuş, Polis Havacılık Üzüm Salkımı ve Çelik Kanatlar gösterileri de sunuldu.Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde coşkulu bir gösteri sundu. İzmir'in kurtuluşunu telsizden kutlayarak hava gösterilerine başlayan SOLOTÜRK'ün tecrübeli pilotları Binbaşı Emre Mert ve Binbaşı Murat Bakıcı daha sonra 30 metre yükseklikten İzmirlileri selamladı. SOLOTÜRK'ün "kobra hareketi" ile iniş takımları açık bir şekilde havada yaptığı gösteri kent sakinlerinden büyük alkış aldı.Program kapsamında F-16, F-4E ve T-38 uçakları da bir gösteri yaptı.Havada, karada ve denizde zeybek gösterisiAirshow gösterisinin sonunda ise Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Türk Armoni Yıldızları Orkestrası'nın 21 sanatçısının söylediği şarkıyla denizde 2 sahil güvenlik botu, havada ise 2 Sikorsky helikopteri, karada ise halk oyunları ekipleri zeybek gösterisi sundu.Jandarma Genel Komutanlığına bağlı helikopterlerin yaptığı zeybek gösterisine halk alkışlarla destek verdi, o anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.Gündoğdu ve Cumhuriyet meydanları ile Kordonboyu'nda toplananlar gösterileri ilgiyle izledi. Çevre evlerin balkon, pencere ve çatılarında da kalabalıkların oluştuğu görüldü.
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izmir, milli savunma bakanlığı (msb), helikopter
izmir, milli savunma bakanlığı (msb), helikopter

İzmir'de helikopterler zeybek oynadı

21:25 09.09.2022 (güncellendi: 21:31 09.09.2022)
© AAİzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© AA
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İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Kutlamalar kapsamında temsili olarak kentte giriş yapan süvari birlikleri vatandaşların alkışları arasında Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kadar gösteri yürüyüşü yaptı.
İzmir Valiliğinin koordinasyonunda Gündoğdu Meydanı'nda bu yıl ikincisi düzenlenen Airshow kapsamında, 18 farklı hava gösteri ekibiyle 100'ün üzerinde hava aracı ve pilot, gösterilerle İzmir semalarında yer aldı.
Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterler, gösterileri izlemeye gelenleri havada bir süre asılı kalarak selamladı.
Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in üzerinde Ay Yıldız simgesi bulunan kırmızı uçağıyla İzmir Körfezi üzerinde yaptığı akrobasi uçuşunu halk ilgiyle izledi.
Etkinlik kapsamında Hürkuş, Polis Havacılık Üzüm Salkımı ve Çelik Kanatlar gösterileri de sunuldu.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde coşkulu bir gösteri sundu. İzmir'in kurtuluşunu telsizden kutlayarak hava gösterilerine başlayan SOLOTÜRK'ün tecrübeli pilotları Binbaşı Emre Mert ve Binbaşı Murat Bakıcı daha sonra 30 metre yükseklikten İzmirlileri selamladı. SOLOTÜRK'ün "kobra hareketi" ile iniş takımları açık bir şekilde havada yaptığı gösteri kent sakinlerinden büyük alkış aldı.
Program kapsamında F-16, F-4E ve T-38 uçakları da bir gösteri yaptı.

Havada, karada ve denizde zeybek gösterisi

Airshow gösterisinin sonunda ise Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Türk Armoni Yıldızları Orkestrası'nın 21 sanatçısının söylediği şarkıyla denizde 2 sahil güvenlik botu, havada ise 2 Sikorsky helikopteri, karada ise halk oyunları ekipleri zeybek gösterisi sundu.
Jandarma Genel Komutanlığına bağlı helikopterlerin yaptığı zeybek gösterisine halk alkışlarla destek verdi, o anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.
Gündoğdu ve Cumhuriyet meydanları ile Kordonboyu'nda toplananlar gösterileri ilgiyle izledi. Çevre evlerin balkon, pencere ve çatılarında da kalabalıkların oluştuğu görüldü.
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