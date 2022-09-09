Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220909/italyada-bazi-isletmeler-yuksek-faturalari-protesto-etmeye-basladi--1061029957.html
Fatura geldi: İtalya'da bazı işletmeler, yüksek enerji fiyatlarını protesto etmeye başladı
Fatura geldi: İtalya'da bazı işletmeler, yüksek enerji fiyatlarını protesto etmeye başladı
AB üyesi ülkelerin Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Avrupa'da başlayan enerji krizi, faturalara her geçen gün daha fazla yansıyor. yYüksek... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T21:44+0300
2022-09-09T21:49+0300
avrupa'da enerji krizi
italya
eylem
elektrik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/09/1061026879_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_8f994413dbf3b03956bf780fa951c6d0.jpg
Başkent Roma'daki bir kafeterya vitrinine "Fatura geldi" yazısı asarak, geçen yıl ile bu yıl gelen elektrik faturalarını kıyaslayarak, faturalarında 3 kat artış olduğunu müşterilerine gösterdi.Kafeteryanın sahibi Laura Ramoni, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Faturalar neredeyse 3 kat arttı. Aylık 900 eurolardan 2 bin 600 eurolara çıktı. İki kişiyi işten çıkarmak zorunda kaldık. Işıklardan birini kapattık ama yeterli olmuyor. Hükümetin bir yardım yapması şart. Her gün gelecek ay dükkanımızı kapatma korkusuyla yaşıyoruz. Bu bizim için ikinci bir Kovid-19 gibi bir şey." dedi.Benzer şekilde bazı dükkanlar da vitrinlerine yüksek faturaları protesto eden yazılarak asarak "Küçük ve orta ölçekli işletmeler de çok fazla enerji tüketiyor. Hükümetten herhangi bir yardım gelmezse çoğu kapatmak zorunda kalacak." açıklamasında bulundu.Roma'daki bazı işletmelere danışmanlık hizmeti veren Monica Lucarelli de İtalyan basınına verdiği demeçte, "Hükümet tarafından bu zamana kadar dikkate alınmayan ancak acil yardıma ihtiyacı olan çok sayıda işletme var. Örneğin Roma'da 2 biden fazla olan ekmek fırınları. Enerji fiyatlarındaki artıştan dolayı üretim maliyetleri yüzde 30 arttı. Aynı şekilde kuru temizleme dükkanları. Bunların çoğu aile şirketleri ve daha fazla bu yükü taşıyamazlar." dedi.İtalya'da Confartigianato adlı küçük ve mikro ölçekli işletmelerin bağlı olduğu örgüt, geçtiğimiz günlerde basınla paylaştığı analizde "Yüksek enerji fiyatları, 3 milyon 529 bin çalışanı olan 881 bin 264 küçük ve mikro ölçekli işletmeyi riske atıyor. Bu İtalyan iş sistemindeki istihdamın yüzde 20,6'sına eşit." uyarısında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220904/gaz-kesildi-makarna-nasil-pisecek-sorusuna-italyan-kuantum-fizikciden-yanit-kaynayinca-kapatin-1060787621.html
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/09/1061026879_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_0da46435adc7155ba7ba1f63b84ffdef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
italya, eylem, elektrik
italya, eylem, elektrik

Fatura geldi: İtalya'da bazı işletmeler, yüksek enerji fiyatlarını protesto etmeye başladı

21:44 09.09.2022 (güncellendi: 21:49 09.09.2022)
© AAİtalya'da bazı işletmeler yüksek faturaları vitrinlerinde protesto etmeye başladı
İtalya'da bazı işletmeler yüksek faturaları vitrinlerinde protesto etmeye başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© AA
Abone olTelegram
AB üyesi ülkelerin Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Avrupa'da başlayan enerji krizi, faturalara her geçen gün daha fazla yansıyor. yYüksek faturalara daha fazla dayanamayan İtalya'daki bazı işletmeler dükkanlarında protestolara başladı.
Başkent Roma'daki bir kafeterya vitrinine "Fatura geldi" yazısı asarak, geçen yıl ile bu yıl gelen elektrik faturalarını kıyaslayarak, faturalarında 3 kat artış olduğunu müşterilerine gösterdi.
Kafeteryanın sahibi Laura Ramoni, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Faturalar neredeyse 3 kat arttı. Aylık 900 eurolardan 2 bin 600 eurolara çıktı. İki kişiyi işten çıkarmak zorunda kaldık. Işıklardan birini kapattık ama yeterli olmuyor. Hükümetin bir yardım yapması şart. Her gün gelecek ay dükkanımızı kapatma korkusuyla yaşıyoruz. Bu bizim için ikinci bir Kovid-19 gibi bir şey." dedi.
© AAİtalya'da bazı işletmeler yüksek faturaları vitrinlerinde protesto etmeye başladı
İtalya'da bazı işletmeler yüksek faturaları vitrinlerinde protesto etmeye başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
İtalya'da bazı işletmeler yüksek faturaları vitrinlerinde protesto etmeye başladı
© AA
Benzer şekilde bazı dükkanlar da vitrinlerine yüksek faturaları protesto eden yazılarak asarak "Küçük ve orta ölçekli işletmeler de çok fazla enerji tüketiyor. Hükümetten herhangi bir yardım gelmezse çoğu kapatmak zorunda kalacak." açıklamasında bulundu.
© AAİtalya'da bazı işletmeler yüksek faturaları vitrinlerinde protesto etmeye başladı
İtalya'da bazı işletmeler yüksek faturaları vitrinlerinde protesto etmeye başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
İtalya'da bazı işletmeler yüksek faturaları vitrinlerinde protesto etmeye başladı
© AA
Roma'daki bazı işletmelere danışmanlık hizmeti veren Monica Lucarelli de İtalyan basınına verdiği demeçte, "Hükümet tarafından bu zamana kadar dikkate alınmayan ancak acil yardıma ihtiyacı olan çok sayıda işletme var. Örneğin Roma'da 2 biden fazla olan ekmek fırınları. Enerji fiyatlarındaki artıştan dolayı üretim maliyetleri yüzde 30 arttı. Aynı şekilde kuru temizleme dükkanları. Bunların çoğu aile şirketleri ve daha fazla bu yükü taşıyamazlar." dedi.
© AAİtalya'da bazı işletmeler yüksek faturaları vitrinlerinde protesto etmeye başladı
İtalya'da bazı işletmeler yüksek faturaları vitrinlerinde protesto etmeye başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
İtalya'da bazı işletmeler yüksek faturaları vitrinlerinde protesto etmeye başladı
© AA
İtalya'da Confartigianato adlı küçük ve mikro ölçekli işletmelerin bağlı olduğu örgüt, geçtiğimiz günlerde basınla paylaştığı analizde "Yüksek enerji fiyatları, 3 milyon 529 bin çalışanı olan 881 bin 264 küçük ve mikro ölçekli işletmeyi riske atıyor. Bu İtalyan iş sistemindeki istihdamın yüzde 20,6'sına eşit." uyarısında bulunmuştu.
Makarna / Spagetti - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
Avrupa'da enerji krizi
'Gaz kesildi, makarna nasıl pişecek' sorusuna İtalyan kuantum fizikçiden yanıt: Kaynayınca kapatın
4 Eylül, 12:57
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала