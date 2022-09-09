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İstanbul'da metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı
İstanbul'da metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı
Avcılar’da metrobüslerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk bilgilere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. 09.09.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
metrobüs
kaza
avcılar
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Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk bilgilere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
türkiye
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metrobüs, kaza, avcılar
metrobüs, kaza, avcılar

İstanbul'da metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı

19:15 09.09.2022 (güncellendi: 19:28 09.09.2022)
© İHAİstanbul'da metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı
İstanbul'da metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© İHA
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Ayrıntılar geliyor
Avcılar’da metrobüslerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk bilgilere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk bilgilere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
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