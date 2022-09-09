https://sputniknews.com.tr/20220909/istanbulda-metrobusler-kafa-kafaya-carpisti-yaralilar-var--1061023711.html

İstanbul'da metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı

İstanbul'da metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Avcılar’da metrobüslerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk bilgilere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. 09.09.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

metrobüs

kaza

avcılar

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Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk bilgilere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

türkiye

avcılar

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metrobüs, kaza, avcılar