https://sputniknews.com.tr/20220909/istanbulda-metrobusler-kafa-kafaya-carpisti-yaralilar-var--1061023711.html
İstanbul'da metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı
İstanbul'da metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı
Avcılar’da metrobüslerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk bilgilere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T19:15+0300
2022-09-09T19:15+0300
2022-09-09T19:28+0300
türkiye
metrobüs
kaza
avcılar
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Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk bilgilere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
türkiye
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metrobüs, kaza, avcılar
İstanbul'da metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı
19:15 09.09.2022 (güncellendi: 19:28 09.09.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Avcılar’da metrobüslerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk bilgilere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk bilgilere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.