https://sputniknews.com.tr/20220909/istanbulda-19-hazine-arazisi-satisa-cikarildi-1061019564.html
İstanbul'da 19 hazine arazisi satışa çıkarıldı
İstanbul'da 19 hazine arazisi satışa çıkarıldı
İstanbul’da bulunan 19 adet hazine arazisi açık arttırmayla satışa çıkarıldı. 4 ilçede bulunan hazine arazilerinin toplam büyüklüğü yaklaşık 40 bin metrekare. 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T16:32+0300
2022-09-09T16:32+0300
2022-09-09T16:33+0300
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istanbul
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul'da 19 hazine arazisini açık arttırmayla satışa çıkardığını duyurdu.Sözcü'nün haberine göre, Küçükçekmece, Şile, Tuzla ve Sancaktepe'deki hazine arazileri, 21 Eylül Çarşamba günü açık arttırma ile KDV'den muaf, yüzde 25 peşinat ve 24 ay vadeli şekilde satışa sunulacak. Satışa çıkacak arsaların tahmini bedeli, 164 bin 430 TL ile 101 milyon lira arasında değişiyor.Tuzla Tepeören'de 25 bin 326 metrekarelik, “özel eğitim tesisi” imarına sahip olan 101 milyon TL'den satışa çıkan arazi, fiyatı en yüksek olan arazi. Satışı çıkan arsaların büyük çoğunluğu konut imarına sahip. Satılacak arsalar arasında depolama alanı, ticaret-konut, turizm, prestij hizmet alanı imarlı arsalar da bulunuyor. 19 hazine arazisinin toplam büyüklüğü yaklaşık 40 bin metrekare.
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İstanbul'da 19 hazine arazisi satışa çıkarıldı
16:32 09.09.2022 (güncellendi: 16:33 09.09.2022) Abone ol
İstanbul’da bulunan 19 adet hazine arazisi açık arttırmayla satışa çıkarıldı. 4 ilçede bulunan hazine arazilerinin toplam büyüklüğü yaklaşık 40 bin metrekare.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul'da 19 hazine arazisini açık arttırmayla satışa çıkardığını duyurdu.
Sözcü'nün haberine göre
, Küçükçekmece, Şile, Tuzla ve Sancaktepe'deki hazine arazileri, 21 Eylül Çarşamba günü açık arttırma ile KDV'den muaf, yüzde 25 peşinat ve 24 ay vadeli şekilde satışa sunulacak. Satışa çıkacak arsaların tahmini bedeli, 164 bin 430 TL ile 101 milyon lira arasında değişiyor.
Tuzla Tepeören'de 25 bin 326 metrekarelik, “özel eğitim tesisi” imarına sahip olan 101 milyon TL'den satışa çıkan arazi, fiyatı en yüksek olan arazi. Satışı çıkan arsaların büyük çoğunluğu konut imarına sahip. Satılacak arsalar arasında depolama alanı, ticaret-konut, turizm, prestij hizmet alanı imarlı arsalar da bulunuyor. 19 hazine arazisinin toplam büyüklüğü yaklaşık 40 bin metrekare.