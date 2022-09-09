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https://sputniknews.com.tr/20220909/iki-gun-once-tahliye-oladan-adam-bosanmak-istedigi-esini-cocugunun-gozleri-onunde-oldurdu-1061021461.html
İki gün önce tahliye oladan adam, boşanmak istediği eşini çocuğunun gözleri önünde öldürdü
İki gün önce tahliye oladan adam, boşanmak istediği eşini çocuğunun gözleri önünde öldürdü
Cezaevinden tahliye olan adam, boşanmak isteyen eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü. 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T17:25+0300
2022-09-09T17:25+0300
yaşam
kadın cinayeti
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Olay sabah saatlerinde Bartın’ın Hendekyanı Caddesi Ulus Durağı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre 2 gün önce tutuklu olduğu cezaevinden Adli Kontrol kararıyla çıkan Metin Ar (49), kendisinden boşanmak isteyen ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Arzu Ar’ı (33) takip ederek yolunu kesti.Yanında 10 yaşındaki kızıyla birlikte çevredeki vatandaşlardan bağırarak yardım isteyen ve kaçmaya çalışan Arzu Ar, Metin Ar tarafından başından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden defalarca kez bıçaklandı.Genç kadın hastanede hayatını kaybettiArzu Ar kanlar içinde yerde kalırken Metin Ar ise çevredeki vatandaşlar tarafından darp edilerek ağır şekilde yaralandı. Vücuduna ve başına aldığı darbelerle ağır yaralanan Arzu Ar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Vatandaşların darp ettiği Metin Ar’ın Bartın Devlet Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kati czaevinden çıkarken ikametgahını İstanbul'da göstermişBartın’da, boşanmak isteyen eşi Arzu Ar'ı bıçaklayarak öldüren ve çevredekilerce darbedilen Metin Ar’ın tedavisi, Bartın Devlet Hastanesi’nde devam ederken, yeni detaylar ortaya çıktı. Eşine yönelik ‘cinsel saldırı', 'yaralama' ve 'tehdit’ suçları nedeniyle 8 ay önce Düzce’de yakalanan Metin Ar, Bartın’da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adli kontrol ve konutta infaz şartı ile 2 gün önce salıverilen Ar, ikametgah olarak ise İstanbul Bakırköy’deki adresi gösterdi. Bunun üzerine Bartın Cezaevi Müdürlüğü'nün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na durumu bildirmesiyle Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde dosya açıldığı öğrenildi.Valilikten ihmal incelemesiÖte yandan Arzu Ar’ın, 2 kız çocuğu ile birlikte Bartın’ın Geriş köyünde oturduğu belirtildi. Metin Ar’ın cezaevinden çıktığına yönelik emniyet, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi gibi resmi makamlara bildirimde bulunulmadığı öğrenildi. Bartın Valiliği ise konuyla ilgili ihmal olup olmadığı konusunda inceleme başlattı.
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kadın cinayeti
kadın cinayeti

İki gün önce tahliye oladan adam, boşanmak istediği eşini çocuğunun gözleri önünde öldürdü

17:25 09.09.2022
© Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org Şiddet her zaman uygulayanın suçudur
Şiddet her zaman uygulayanın suçudur - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org
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Cezaevinden tahliye olan adam, boşanmak isteyen eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü.
Olay sabah saatlerinde Bartın’ın Hendekyanı Caddesi Ulus Durağı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre 2 gün önce tutuklu olduğu cezaevinden Adli Kontrol kararıyla çıkan Metin Ar (49), kendisinden boşanmak isteyen ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Arzu Ar’ı (33) takip ederek yolunu kesti.
Yanında 10 yaşındaki kızıyla birlikte çevredeki vatandaşlardan bağırarak yardım isteyen ve kaçmaya çalışan Arzu Ar, Metin Ar tarafından başından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden defalarca kez bıçaklandı.

Genç kadın hastanede hayatını kaybetti

Arzu Ar kanlar içinde yerde kalırken Metin Ar ise çevredeki vatandaşlar tarafından darp edilerek ağır şekilde yaralandı. Vücuduna ve başına aldığı darbelerle ağır yaralanan Arzu Ar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Vatandaşların darp ettiği Metin Ar’ın Bartın Devlet Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kati czaevinden çıkarken ikametgahını İstanbul'da göstermiş

Bartın’da, boşanmak isteyen eşi Arzu Ar'ı bıçaklayarak öldüren ve çevredekilerce darbedilen Metin Ar’ın tedavisi, Bartın Devlet Hastanesi’nde devam ederken, yeni detaylar ortaya çıktı. Eşine yönelik ‘cinsel saldırı', 'yaralama' ve 'tehdit’ suçları nedeniyle 8 ay önce Düzce’de yakalanan Metin Ar, Bartın’da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adli kontrol ve konutta infaz şartı ile 2 gün önce salıverilen Ar, ikametgah olarak ise İstanbul Bakırköy’deki adresi gösterdi. Bunun üzerine Bartın Cezaevi Müdürlüğü'nün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na durumu bildirmesiyle Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde dosya açıldığı öğrenildi.

Valilikten ihmal incelemesi

Öte yandan Arzu Ar’ın, 2 kız çocuğu ile birlikte Bartın’ın Geriş köyünde oturduğu belirtildi. Metin Ar’ın cezaevinden çıktığına yönelik emniyet, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi gibi resmi makamlara bildirimde bulunulmadığı öğrenildi. Bartın Valiliği ise konuyla ilgili ihmal olup olmadığı konusunda inceleme başlattı.
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