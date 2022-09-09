https://sputniknews.com.tr/20220909/gurcistan-afrika-disindaki-ilk-insan-yerlesimlerinden-biri-olabilir-18-milyon-yillik-dis-bulundu-1061020686.html

1.8 milyon yıllık diş bulundu: 'Gürcistan Afrika dışındaki ilk insan yerleşimlerinden biri olabilir'

1.8 milyon yıllık diş bulundu: 'Gürcistan Afrika dışındaki ilk insan yerleşimlerinden biri olabilir'

Gürcistan'da yapılan arkeolojik kazılarda 1.8 milyon yıllık bir diş bulundu. Uzmanlar bulguyu, bölgenin Afrika dışındaki ilk insan yerleşimlerinden biri... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T16:58+0300

2022-09-09T16:58+0300

2022-09-09T17:03+0300

yaşam

gürcistan

insan

kalıntı

arkeolojik kalıntı

antik kalıntılar

diş

kafatası

arkeoloji

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Bilim insanları avcı toplayıcı erken dönem insanları Homo erektusların yaklaşık 2 milyon yıl önce Afrika dışındaki bölgelere doğru göç etmeye başladığını düşünüyor. Günümüz Çin topraklarında 2.1 milyon yıllık olduğu tahmin edilen antik araç gereçlerin bulunmasından sonra, Gürcistan'ın da insanların Afrika'dan sonra yerleştiği ilk bölgelerden biri olabileceği iddia ediliyor.Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Orozmani köyünde yapılan arkeolojik kazılarda 1.8 milyon yıllık bir diş keşfedildi. Daha önce de bölgedeki bir diğer köy olan Dmanisi'de 1.8 milyon yıllık olduğu tahmin edilen insan kafatasları bulunmuştu.Afrika dışında dünyanın herhangi bir yerinde yapılan en eski keşif olarak kayıtlara geçen Dmanisi'deki bulgular, bilim insanlarının erken insan evrimi ve göçü hakkındaki fikirlerini değiştirdi.Son olarak Dmanisi'den yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan insan dişi, dağlık güney Kafkas bölgesinin insanların Afrika dışında yaşamaya başladığı ilk yerlerden biri olabileceğine dair kanıtlar sunuyor.Gürcistan Ulusal Arkeoloji ve Tarihöncesi Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Dmanisi ile birlikte Orozmani de, Afrika dışındaki dünyadaki en eski insanların -ya da erken Homo- dağılımının merkezini temsil ediyor" ifadelerine yer verildi.Kazıları yürüten arkeoloji ekibinin başındaki Giorgi Bidzinashvili, yeni keşfedilen dişin, Dmanisi'de bulunan ve 'Zezva ve Mzia' olarak adlandırılan 1.8 milyon yıllık kafataslarının kuzenleri olabileceğini belirtti.Dişi bulan İngiliz arkeoloji öğrencisi Jack Peart ise, “Yalnızca bu kazı alanı için değil, Gürcistan ve 1.8 milyon yıl önce Afrika'dan ayrılan insanların hikayesi için çok önemli bulgular elde ettik. Bulgularımız, Gürcistan'ı paleoantropoloji ve genel olarak insan hikayesi için gerçekten önemli bir yer haline getiriyor" ifadelerini kullandı.Günümüz Etiyopya'sında bulunan 2.8 milyon yıllık çene parçası, şimdiye dek bulunan en eski insan kalıntıları olarak biliniyor.

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gürcistan, insan, kalıntı, arkeolojik kalıntı, antik kalıntılar, diş, kafatası, arkeoloji