https://sputniknews.com.tr/20220909/gazeteci-sevinc-iyi-partiden-30-il-baskani-kilicdaroglunu-istemedi-1061015488.html
Gazeteci Sevinç: İYİ Parti’den 30 il başkanı Kılıçdaroğlu'nu istemedi
Gazeteci Sevinç: İYİ Parti’den 30 il başkanı Kılıçdaroğlu'nu istemedi
Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni ve gazeteci Şaban Sevinç, haber kaynaklarına dayandırdığı ve Türkiye gündeminde tartışma yaratan bilgileri paylaştı. Sevinç... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T14:31+0300
2022-09-09T14:31+0300
2022-09-09T14:31+0300
türkiye
şaban sevinç
ismet özçelik
6'lı masa
deniz baykal
chp
ak parti
nato
avrupa birliği
seçim
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08.09.2022 Ankara Farkı
Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni-gazeteci Şaban Sevinç, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı radyo programına konuk olarak katıldı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni-gazeteci Şaban Sevinç konuk olarak katıldı. Sevinç programda, adaylık kulislerinde konuşulanları, partilerin yol haritalarını ve bunların Türk halkı üzerindeki etkilerini yorumladı.‘Kılıçdaroğlu’na karşı Yavaş’ın adaylığını istiyorlar’İYİ Parti’nin içerisinde bir grubun Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakmadığını ifade eden Sevinç, bu konudaki kulis bilgilerini şöyle aktardı:‘CHP yönetimi Türk halkının sosyolojisi ile uymuyor’Son zamanlarda yapılan anketlerdeki ‘kararsız’ oyların yüksek çıkmasını da değerlendiren Sevinç, “Bunu muhalefetin sorunu olarak görüyorum. Muhalefet yeterince cezbedici olsa vatandaş o kadar kararsız sahasında durmaz. Türkiye’de ekonomik, sosyal sorunlar var. Beklenir ki muhalefet yükselişe geçsin. Ama bakıyorsunuz, muhalefet bir türlü yükseliş trendine giremiyor. CHP yönetimi Türk halkının sosyolojisi ile anlaşamıyor diye düşünüyorum. Bizim toplumumuzun bir sosyolojisi var. CHP’nin uyguladığı siyaset toplumun sosyolojisi ile uymuyor. Dolayısıyla toplum da CHP’ye doğru bir yöneliş göstermiyor” dedi.‘Abdullah Gül ‘Türkiye, Alevi birini cumhurbaşkanı seçmez’ demiş’Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili iddiaları ve Gül ile ile görüşen CHP’li bir haber kaynağının kendisine aktardıklarını dile getiren Sevinç, şunları söyledi:‘Türkiye, NATO üyelerince tehdit ediliyor’Türkiye ve Yunanistan arasında bir çatışma olduğu takdirde diğer NATO ülkelerinin Yunanistan’ın yanında yer alacağını söyleyen Sevinç, NATO ile ilişkilerin sorgulanması gerektiğini vurguladı. Sevinç, şu değerlendirmede bulundu:‘Deniz Baykal ABD-FETÖ kumpasına uğradı’Deniz Baykal’ın ABD-FETÖ kumpasına uğradığını iddia eden Sevinç, “CHP’nin oy oranı 2010’da yüzde 29’lardaydı. Deniz Baykal, yüzde 100 yerli ve milli bir siyasetçiydi. Ana muhalefet lideri olarak da çok önemli işlevler gördü. Zaten o nedenle de Amerika, FETÖ ve AK Parti iş birliğiyle CHP Genel Başkanlığından ayrılmasına neden olan kaset kumpası kuruldu diye düşünüyorum, benim kanaatim öyledir” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220905/kilicdaroglu-altili-masa-uzlasirsa-cumhurbaskani-adayligina-hazirim-1060808147.html
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şaban sevinç, ismet özçelik, 6'lı masa, deniz baykal, chp, ak parti, nato, avrupa birliği, seçim, erken seçim, mansur yavaş, ekrem imamoğlu, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, ekonomi, abdullah gül, toprak bütünlüğü, bizim tv
şaban sevinç, ismet özçelik, 6'lı masa, deniz baykal, chp, ak parti, nato, avrupa birliği, seçim, erken seçim, mansur yavaş, ekrem imamoğlu, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, ekonomi, abdullah gül, toprak bütünlüğü, bizim tv
Gazeteci Sevinç: İYİ Parti’den 30 il başkanı Kılıçdaroğlu'nu istemedi
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Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni ve gazeteci Şaban Sevinç, haber kaynaklarına dayandırdığı ve Türkiye gündeminde tartışma yaratan bilgileri paylaştı. Sevinç ayrıca, “Abdullah Gül ile ilgili söylediklerimin arkasındayım” dedi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni-gazeteci Şaban Sevinç konuk olarak katıldı. Sevinç programda, adaylık kulislerinde konuşulanları, partilerin yol haritalarını ve bunların Türk halkı üzerindeki etkilerini yorumladı.
‘Kılıçdaroğlu’na karşı Yavaş’ın adaylığını istiyorlar’
İYİ Parti’nin içerisinde bir grubun Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakmadığını ifade eden Sevinç, bu konudaki kulis bilgilerini şöyle aktardı:
“İYİ Parti’nin geçtiğimiz hafta sonu Ankara’da yapılan İl Başkanları Toplantısı’nda 30 il başkanının konuşma yaptığını ve 30’unun da ‘Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmasına karşıyız, bizim ilimizde buna destek yok, Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kaybederiz, millet Mansur Yavaş’ı istiyor’ şeklinde konuşma yaptığını biliyoruz. İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı Mansur Yavaş’ın adaylığını istiyor gibi bir görüntü veriyor. Kemal Bey çok nazik bir adam, siyaseti de nazik yapıyor. Bazen siyasetini de nezaketine kurban ediyor. ‘Masadaki 6 partinin de oyları eşit’ diyor, böyle bir şey siyasi gerçekliğe uymuyor. Yüzde 1 bile oyu olmayan partileri küstürmemek için kendi siyasetinden tavizler veriyor, kendi partisini küstürüyor, kızdırıyor. Ama kendisinin iyi niyetinden eminim. Sayın Kılıçdaroğlu’nun hakkını teslim etmek lazım. Türkiye’yi barıştırmak, birleştirmek istiyor, HDP’yi de PKK’dan, terörden arındırarak demokratik sistem içine çekmeye çalışıyor. Partisinin tepkisini çekerek bizim gerici, yobaz dediğimiz kesimlerle de partisini barıştırmaya çalışıyor.”
‘CHP yönetimi Türk halkının sosyolojisi ile uymuyor’
Son zamanlarda yapılan anketlerdeki ‘kararsız’ oyların yüksek çıkmasını da değerlendiren Sevinç, “Bunu muhalefetin sorunu olarak görüyorum. Muhalefet yeterince cezbedici olsa vatandaş o kadar kararsız sahasında durmaz. Türkiye’de ekonomik, sosyal sorunlar var. Beklenir ki muhalefet yükselişe geçsin. Ama bakıyorsunuz, muhalefet bir türlü yükseliş trendine giremiyor. CHP yönetimi Türk halkının sosyolojisi ile anlaşamıyor diye düşünüyorum. Bizim toplumumuzun bir sosyolojisi var. CHP’nin uyguladığı siyaset toplumun sosyolojisi ile uymuyor. Dolayısıyla toplum da CHP’ye doğru bir yöneliş göstermiyor” dedi.
‘Abdullah Gül ‘Türkiye, Alevi birini cumhurbaşkanı seçmez’ demiş’
Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili iddiaları ve Gül ile ile görüşen CHP’li bir haber kaynağının kendisine aktardıklarını dile getiren Sevinç, şunları söyledi:
“Abdullah Gül, ‘Türkiye Kemal Bey’i seçmez’ diyor ve neden seçmeyeceği konusunda Kemal Beyin mezhebini ifade ediyor. Daha önce söylememiştim. Burada ilk kez açıklıyorum. Gül görüşmede, ‘Türkiye bir Alevi’yi cumhurbaşkanı seçmez’ diye bir ifade kullanıyor. ‘Diğer adı geçenler de cumhurbaşkanlığı yapacak nitelikte değiller. Beypazarı Belediye Başkanlığı, cumhurbaşkanlığı için referans olmaz’ diyor. Mansur Yavaş’ı işaret ediyor. Diğerleri için de ‘Cumhurbaşkanlığı çocuk oyuncağı değil’ diyor. Muhtemelen Ekrem İmamoğlu’nu kastediyor. ‘CHP iktidar olsa Türkiye’yi yönetecek kadrosu yok. Kemal Bey’in MYK’sına bak’ diyor ve birkaç ismi sayıyor, o isimler bende var. Birisi; Malatya Milletvekili. Birisi; İstanbul Milletvekili, kadın. Onların adını söyleyerek ‘Bunlar mı bakan olacak MYK içinden?’ diyor. ‘Kemal Bey’in kadrosunda bakanlık yapabilecek, devlet tecrübesi olan Faik Öztrak ve Bülent Kuşoğlu var’ ifadesini kullanıyor. İkisinin adını veriyor. Gül’ün CHP’ye bakışı, küçümsemesi akıl alır gibi değil. Abdullah Gül ve Gül’ün devleti yönetmek için ortaya çıkardığı kadrolara bakıyorum bir de; devleti FETÖ’ye teslim eden, niteliksiz, liyakatsiz Ak Parti kadroları… Tabi ki hepsini demiyorum, istisna isimler var, devlet adamı nitelikli Ak Partililer de var.”
‘Türkiye, NATO üyelerince tehdit ediliyor’
Türkiye ve Yunanistan arasında bir çatışma olduğu takdirde diğer NATO ülkelerinin Yunanistan’ın yanında yer alacağını söyleyen Sevinç, NATO ile ilişkilerin sorgulanması gerektiğini vurguladı. Sevinç, şu değerlendirmede bulundu:
“Başta Kuzey Suriye’deki YPG-PKK olayı olmak üzere ve Suriyeli sığınmacılar olmak üzere, Yunanistan ile Ege’deki durum, Doğu Akdeniz’deki durum… Türkiye’nin ulusal hakları konu olduğunda Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye’ye düşmanca tavır takındılar. Hatta dün yanılmıyorsam Amerikan Dışişlerinden bir açıklama geldi; ‘Yunanistan’ın Ege’deki adalar üzerindeki egemenlik hakları tartışılmamalı’ diye. Sonra Egedeki bu son gelişmeler üzerine Fransa bir açıklama yaptı, ‘Bir Türk-Yunan çatışması olursa, biz Yunanistan’ın yanında yer alırız’ diye. Akıl alır gibi değil. Türkiye güya NATO üyesi ama NATO ülkeleri tarafından tehdit edilir bir durumda. Neden NATO üyesiyiz? Toprak bütünlüğümüzü korumak ve savunmamızı güçlü tutmak için deniyor. Ama toprak bütünlüğümüze tehditler NATO üyesi ülkelerden geliyor. Dolayısıyla NATO’nun da bu yönüyle sorgulanması gerekir. Muhalefetin de NATO’ya karşı, Amerikan politikalarına karşı daha sorgulayıcı yaklaşmaları gerekir diye düşünüyorum.”
‘Deniz Baykal ABD-FETÖ kumpasına uğradı’
Deniz Baykal’ın ABD-FETÖ kumpasına uğradığını iddia eden Sevinç, “CHP’nin oy oranı 2010’da yüzde 29’lardaydı. Deniz Baykal, yüzde 100 yerli ve milli bir siyasetçiydi. Ana muhalefet lideri olarak da çok önemli işlevler gördü. Zaten o nedenle de Amerika, FETÖ ve AK Parti iş birliğiyle CHP Genel Başkanlığından ayrılmasına neden olan kaset kumpası kuruldu diye düşünüyorum, benim kanaatim öyledir” diye konuştu.