https://sputniknews.com.tr/20220909/gazeteci-sevinc-iyi-partiden-30-il-baskani-kilicdaroglunu-istemedi-1061015488.html

Gazeteci Sevinç: İYİ Parti’den 30 il başkanı Kılıçdaroğlu'nu istemedi

Gazeteci Sevinç: İYİ Parti’den 30 il başkanı Kılıçdaroğlu'nu istemedi

Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni ve gazeteci Şaban Sevinç, haber kaynaklarına dayandırdığı ve Türkiye gündeminde tartışma yaratan bilgileri paylaştı. Sevinç... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T14:31+0300

2022-09-09T14:31+0300

2022-09-09T14:31+0300

türkiye

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08.09.2022 Ankara Farkı Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni-gazeteci Şaban Sevinç, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı radyo programına konuk olarak katıldı.

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni-gazeteci Şaban Sevinç konuk olarak katıldı. Sevinç programda, adaylık kulislerinde konuşulanları, partilerin yol haritalarını ve bunların Türk halkı üzerindeki etkilerini yorumladı.‘Kılıçdaroğlu’na karşı Yavaş’ın adaylığını istiyorlar’İYİ Parti’nin içerisinde bir grubun Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakmadığını ifade eden Sevinç, bu konudaki kulis bilgilerini şöyle aktardı:‘CHP yönetimi Türk halkının sosyolojisi ile uymuyor’Son zamanlarda yapılan anketlerdeki ‘kararsız’ oyların yüksek çıkmasını da değerlendiren Sevinç, “Bunu muhalefetin sorunu olarak görüyorum. Muhalefet yeterince cezbedici olsa vatandaş o kadar kararsız sahasında durmaz. Türkiye’de ekonomik, sosyal sorunlar var. Beklenir ki muhalefet yükselişe geçsin. Ama bakıyorsunuz, muhalefet bir türlü yükseliş trendine giremiyor. CHP yönetimi Türk halkının sosyolojisi ile anlaşamıyor diye düşünüyorum. Bizim toplumumuzun bir sosyolojisi var. CHP’nin uyguladığı siyaset toplumun sosyolojisi ile uymuyor. Dolayısıyla toplum da CHP’ye doğru bir yöneliş göstermiyor” dedi.‘Abdullah Gül ‘Türkiye, Alevi birini cumhurbaşkanı seçmez’ demiş’Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili iddiaları ve Gül ile ile görüşen CHP’li bir haber kaynağının kendisine aktardıklarını dile getiren Sevinç, şunları söyledi:‘Türkiye, NATO üyelerince tehdit ediliyor’Türkiye ve Yunanistan arasında bir çatışma olduğu takdirde diğer NATO ülkelerinin Yunanistan’ın yanında yer alacağını söyleyen Sevinç, NATO ile ilişkilerin sorgulanması gerektiğini vurguladı. Sevinç, şu değerlendirmede bulundu:‘Deniz Baykal ABD-FETÖ kumpasına uğradı’Deniz Baykal’ın ABD-FETÖ kumpasına uğradığını iddia eden Sevinç, “CHP’nin oy oranı 2010’da yüzde 29’lardaydı. Deniz Baykal, yüzde 100 yerli ve milli bir siyasetçiydi. Ana muhalefet lideri olarak da çok önemli işlevler gördü. Zaten o nedenle de Amerika, FETÖ ve AK Parti iş birliğiyle CHP Genel Başkanlığından ayrılmasına neden olan kaset kumpası kuruldu diye düşünüyorum, benim kanaatim öyledir” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220905/kilicdaroglu-altili-masa-uzlasirsa-cumhurbaskani-adayligina-hazirim-1060808147.html

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şaban sevinç, ismet özçelik, 6'lı masa, deniz baykal, chp, ak parti, nato, avrupa birliği, seçim, erken seçim, mansur yavaş, ekrem imamoğlu, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, ekonomi, abdullah gül, toprak bütünlüğü, bizim tv