https://sputniknews.com.tr/20220909/galatasaray-icardinin-maliyetini-acikladi-750-bin-euro-sirketimiz-tarafindan-odenecektir-1060992529.html

Galatasaray, 5 transferin maliyetini açıkladı: 'Huzurlarınızda yeni Aslanlar'

Galatasaray, 5 transferin maliyetini açıkladı: 'Huzurlarınızda yeni Aslanlar'

Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin 1 yıl için 6 milyon 750 bin euroluk ücretinin sadece 750 bin euroluk kısmını ödeyeceğini açıkladı. Ayrıca... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T00:22+0300

2022-09-09T00:22+0300

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spor

mauro icardi

galatasaray

maliyet

yusuf demir

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Galatasaray Kulübü, Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından kiraladığı Arjantinli santrfor Mauro Icardi'nin maliyetini açıkladı.Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun bedelsiz geçici transferi konusunda kulübü Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma uyarınca 2022-2023 futbol sezonu için futbolcuya toplam 6.750.000 euro ödenecektir. Bahsi geçen tutarın 6.000.000 euroluk kısmı Paris Saint-Germain Kulübü tarafından, 750.000 euroluk ise şirketimiz tarafından ödenecektir" denildi.Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen Yusuf Demir transerine ilişkin ise sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada ise, 19 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı futbolcunun transferi için Rapid Wien'e 6 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.Galatasaray, İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'de forma giyen Kosovalı hücum oyuncusu Milot Rashica'nın 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica ve kulübü Norwich City ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre 2022-2023 sezonu için futbolcuya net 1,5 milyon euro ücret ödenecektir" denildi.Galatasaray Kulübü, 21 yaşındaki Danimarkalı stoper Mathias Ross Jensen'in de 4 yıllığına kadroya katıldığını duyurdu.Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mathias Ross Jensen ve kulübü Aalborg ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4 eşit taksitte 2 sezona yayılmış şekilde 1 milyon 750 bin euro tutarında transfer bedeli ödenecektir" denildi.Genç futbolcuyla 4 yıllık anlaşıldığı kaydedilerek, "Buna göre her bir futbol sezonu için oyuncuya net 400 bin euro ücret ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.Galatasaray Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki İspanyol orta saha Juan Mata'yı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı.Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia ile ikinci yılı opsiyonel olmak üzere 2 sezonluk anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 1 milyon 900 bin euro ücret ödenecektir" denildi.Galatasaray'ın transferlerine ilişkin resmi Twitter hesabında da videolu bir paylaşım yapıldı.

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mauro icardi, galatasaray, maliyet, yusuf demir