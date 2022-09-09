https://sputniknews.com.tr/20220909/fatih-altayli-chpde-kemal-beye-yakin-dostlari-soylediklerinin-seninle-alakasi-yok-dedi-1061009028.html

Fatih Altaylı: CHP'de Kemal Bey'e yakın dostları, 'Söylediklerinin seninle alakası yok' dedi

Fatih Altaylı: CHP'de Kemal Bey'e yakın dostları, 'Söylediklerinin seninle alakası yok' dedi

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden kendisine yönelik söylediği iddia edilen sözlerini... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T12:28+0300

2022-09-09T12:28+0300

2022-09-09T12:38+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

fatih altaylı

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Kılıçdaroğlu’nun Twitter hesabından isim vermeden bazı köşe yazarlarını hedef aldığı açıklamasındaki, “Şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik. Onların da ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Haksızlıklar karşısında kalemini dahi oynatmayan, televizyonlarda konuşmayan, ‘Alo Holdinglerin’ medyası bana ders vermeyi bıraksın, ateş olsalar cürmü kadar yer yakarlar. Bu böyle biline” ifadeleri, akıllara Fatih Altaylı’yı getirmişti.Fatih Altaylı bugünkü yazısında CHP liderine yakın bir ismin kendisine konuya ilişkin olarak şunları söylediğini aktardı:Kemal Bey’in söylediklerinin seninle alakası yok. Mezhepçilik üzerinden Kemal Bey’in aday olmaması gerektiğini söyleyen bazılarını ve bir zamanlar AKP’nin en has adamı iken son zamanlarda sureti haktan yana görünüp, bilinçli manipülasyon yapan bir araştırmacıyı hedef aldı. Bir internet sitesi özellikle konuyu sana yönlendirmiş ama ne seninle ne de sizin yayın grubu ile ilgili değil sözleri. Daha bir hafta önce sizin ekrandaydı Kemal Bey."Benim açımdan da konu kapandı. 'Hayır bana demişsiniz' diyecek halim yok. Ayrıca çok da önemli değil, Kemal Bey bunları bana da söylemiş olabilirdi. İktidardan zaten çok böyle sözler işittim yıllardır. Alışkınım. Bugüne kadar herhangi bir kabalığını görmediğim, her zaman nazik Kemal Bey’e yanıt bile vermezdim. 'Sinirlenmiş' der geçerdim. Ama yine de üzülürdüm" diyen Altaylı, şunları kaydetti:Medyaya, gazetecilere karşı bu kaba üslubun muhalefetin de tarzı haline gelmiş olmasına üzülürdüm. Bırakın gazeteciler istediğini yazsın söylesin. Ekonomiyi toparlamak zaman alabilir. Ama üslup değişikliği bir anda yapılabilir. Haksız mıyım!

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kemal kılıçdaroğlu, fatih altaylı