Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20220909/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061000904.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 18,24 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 18,39 TL’de yer alıyor. 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T09:23+0300
2022-09-09T09:23+0300
ekonomi
dolar
euro
euro/tl
altın
gram altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058743407_0:83:3346:1965_1920x0_80_0_0_9defe4865b3dfbcb67603968d496500c.jpg
Dolar 18,24 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 18,39 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın yüzde 0,70 yükselişle 1.008 TL'de işlem görüyor.Çeyrek altın 1.679 TL'deki seyrini sürdürüyor. Cumhuriyet altını 6.696TL'den alıcı buluyor.ONS altın zayıflayan dolardan destek bularak haftaya yükselişle başlıyor. ONS altın yüzde 0,56 yükselişle 1.730 dolardan alıcı buluyor.
https://sputniknews.com.tr/20220908/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1060951935.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058743407_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_264e7b7c3d1ee602ba60b97546cc56fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dolar ne kadar,dolar türk lirası,euro ne kadar,çeyrek altın ne kadar,gram altın,altın fiyatları
dolar ne kadar,dolar türk lirası,euro ne kadar,çeyrek altın ne kadar,gram altın,altın fiyatları

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:23 09.09.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZDolar ve euro
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZ
Abone olTelegram
Dolar 18,24 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 18,39 TL’de yer alıyor.
Dolar 18,24 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 18,39 TL’de yer alıyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Gram altın yüzde 0,70 yükselişle 1.008 TL'de işlem görüyor.
Çeyrek altın 1.679 TL'deki seyrini sürdürüyor. Cumhuriyet altını 6.696TL'den alıcı buluyor.
ONS altın zayıflayan dolardan destek bularak haftaya yükselişle başlıyor. ONS altın yüzde 0,56 yükselişle 1.730 dolardan alıcı buluyor.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dün, 09:18


KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала