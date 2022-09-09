https://sputniknews.com.tr/20220909/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061000904.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar 18,24 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 18,39 TL’de yer alıyor. 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T09:23+0300

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2022-09-09T09:23+0300

ekonomi

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altın

gram altın

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Dolar 18,24 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 18,39 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın yüzde 0,70 yükselişle 1.008 TL'de işlem görüyor.Çeyrek altın 1.679 TL'deki seyrini sürdürüyor. Cumhuriyet altını 6.696TL'den alıcı buluyor.ONS altın zayıflayan dolardan destek bularak haftaya yükselişle başlıyor. ONS altın yüzde 0,56 yükselişle 1.730 dolardan alıcı buluyor.

https://sputniknews.com.tr/20220908/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1060951935.html

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2022

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