https://sputniknews.com.tr/20220909/denizlide-orman-yangini-1061020263.html

Denizli'de orman yangını

Denizli'de orman yangını

Denizli'nin Kale ilçesinde, Muğla'ya da sınırı bulunan ormanda yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı. 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T16:52+0300

2022-09-09T16:52+0300

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türkiye

türkiye

denizli

orman yangını

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Denizli'nin Kale ilçesinde, Muğla'nın merkez ilçesi Esençay Mahallesi'ne de sınırı olan ormanda saat 14.50'de yangın başladı.İhbar üzerine bölgeye 1'i Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, 3'ü de Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter ile çok sayıda arazöz ve orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen genç ormandaki yangının, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı belirtildi.Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20220908/mersindeki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1060958498.html

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