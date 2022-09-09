https://sputniknews.com.tr/20220909/denizlide-orman-yangini-1061020263.html
Denizli'de orman yangını
Denizli'de orman yangını
Denizli'nin Kale ilçesinde, Muğla'ya da sınırı bulunan ormanda yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı. 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T16:52+0300
2022-09-09T16:52+0300
2022-09-09T16:52+0300
türkiye
türkiye
denizli
orman yangını
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Denizli'nin Kale ilçesinde, Muğla'nın merkez ilçesi Esençay Mahallesi'ne de sınırı olan ormanda saat 14.50'de yangın başladı.İhbar üzerine bölgeye 1'i Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, 3'ü de Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter ile çok sayıda arazöz ve orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen genç ormandaki yangının, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı belirtildi.Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220908/mersindeki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1060958498.html
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türkiye, denizli, orman yangını
türkiye, denizli, orman yangını
Denizli'de orman yangını
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Denizli'nin Kale ilçesinde, Muğla'ya da sınırı bulunan ormanda yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
Denizli'nin Kale ilçesinde, Muğla'nın merkez ilçesi Esençay Mahallesi'ne de sınırı olan ormanda saat 14.50'de yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye 1'i Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, 3'ü de Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter ile çok sayıda arazöz ve orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen genç ormandaki yangının, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı belirtildi.
Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.