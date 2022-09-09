Çin Parlamento Başkanı Li: ABD hegemonyasıyla mücadele, Rusya'yla işbirliğimizin bir parçası
© Sputnik / Kremlin/Aleksey DruzhininRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
© Sputnik / Kremlin/Aleksey Druzhinin
Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu, ABD hegemonyasıyla ortak mücadelenin Rusya ve Çin arasındaki stratejik işbirliğinin önemli bir unsuru olduğunu söyledi.
Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'na katılan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme gerçekleştiren Li Zhanshu, bugün Moskova'da Rusya Devlet Duması'ndaki partilerin liderleriyle bir araya geldi.
ABD'nin dünyadaki hakimiyetini sürdürmek için Rusya ve Çin'i stratejik rakipleri olarak gördüğünü ve iki ülkeye karşı çifte çevreleme uyguladığını kaydeden Li, ABD hegemonyasıyla ortak mücadeleyi Moskova ve Pekin arasındaki stratejik işbirliğinin önemli bir parçası olarak niteledi.
NATO'nun doğuya doğru kontrolsüz şekilde genişlediğine ve Asya-Pasifik bölgesindeki meselelere ciddi şekilde müdahale ettiğine dikkat çeken Li, "Dar blok yapılarını bir araya getiriyorlar ve aynı zamanda Pasifik Okyanusu ve Hint Okyanusu üzerinden gelişmemizi kısıtlamak için bir Hint-Pasifik stratejisi izliyorlar. Bu açıdan bakınca, stratejik işbirliğimizi güçlendirmenin aciliyeti sadece artacak, onların hegemonyasına ve güç politikalarına karşı birlikte mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.
ABD'nin dünyadaki hakimiyetini sürdürmek için Rusya ve Çin'i stratejik rakipleri olarak gördüğünü ve iki ülkeye karşı çifte çevreleme uyguladığını kaydeden Li, ABD hegemonyasıyla ortak mücadeleyi Moskova ve Pekin arasındaki stratejik işbirliğinin önemli bir parçası olarak niteledi.
NATO'nun doğuya doğru kontrolsüz şekilde genişlediğine ve Asya-Pasifik bölgesindeki meselelere ciddi şekilde müdahale ettiğine dikkat çeken Li, "Dar blok yapılarını bir araya getiriyorlar ve aynı zamanda Pasifik Okyanusu ve Hint Okyanusu üzerinden gelişmemizi kısıtlamak için bir Hint-Pasifik stratejisi izliyorlar. Bu açıdan bakınca, stratejik işbirliğimizi güçlendirmenin aciliyeti sadece artacak, onların hegemonyasına ve güç politikalarına karşı birlikte mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.