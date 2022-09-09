Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220909/cin-parlamento-baskani-li-abd-hegemonyasiyla-mucadele-rusyayla-isbirligimizin-bir-parcasi-1061021359.html
Çin Parlamento Başkanı Li: ABD hegemonyasıyla mücadele, Rusya'yla işbirliğimizin bir parçası
Çin Parlamento Başkanı Li: ABD hegemonyasıyla mücadele, Rusya'yla işbirliğimizin bir parçası
Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu, ABD hegemonyasıyla ortak mücadelenin Rusya ve Çin arasındaki stratejik işbirliğinin önemli bir... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T17:20+0300
2022-09-09T17:20+0300
dünya
çin
rusya
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1053476486_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_284aecf9358e1a2ac79fccf5ec796ab5.jpg
Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'na katılan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme gerçekleştiren Li Zhanshu, bugün Moskova'da Rusya Devlet Duması'ndaki partilerin liderleriyle bir araya geldi.ABD'nin dünyadaki hakimiyetini sürdürmek için Rusya ve Çin'i stratejik rakipleri olarak gördüğünü ve iki ülkeye karşı çifte çevreleme uyguladığını kaydeden Li, ABD hegemonyasıyla ortak mücadeleyi Moskova ve Pekin arasındaki stratejik işbirliğinin önemli bir parçası olarak niteledi.NATO'nun doğuya doğru kontrolsüz şekilde genişlediğine ve Asya-Pasifik bölgesindeki meselelere ciddi şekilde müdahale ettiğine dikkat çeken Li, "Dar blok yapılarını bir araya getiriyorlar ve aynı zamanda Pasifik Okyanusu ve Hint Okyanusu üzerinden gelişmemizi kısıtlamak için bir Hint-Pasifik stratejisi izliyorlar. Bu açıdan bakınca, stratejik işbirliğimizi güçlendirmenin aciliyeti sadece artacak, onların hegemonyasına ve güç politikalarına karşı birlikte mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220813/kissinger-abd-kismen-kendi-olusturdugu-sorunlardan-dolayi-rusya-ve-cin-ile-savas-esigine-geldi-1059890109.html
çin
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1053476486_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_890debdf1f9ba44737fed86919006934.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, rusya, abd
çin, rusya, abd

Çin Parlamento Başkanı Li: ABD hegemonyasıyla mücadele, Rusya'yla işbirliğimizin bir parçası

17:20 09.09.2022
© Sputnik / Kremlin/Aleksey DruzhininRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© Sputnik / Kremlin/Aleksey Druzhinin
Abone olTelegram
Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu, ABD hegemonyasıyla ortak mücadelenin Rusya ve Çin arasındaki stratejik işbirliğinin önemli bir unsuru olduğunu söyledi.
Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'na katılan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme gerçekleştiren Li Zhanshu, bugün Moskova'da Rusya Devlet Duması'ndaki partilerin liderleriyle bir araya geldi.

ABD'nin dünyadaki hakimiyetini sürdürmek için Rusya ve Çin'i stratejik rakipleri olarak gördüğünü ve iki ülkeye karşı çifte çevreleme uyguladığını kaydeden Li, ABD hegemonyasıyla ortak mücadeleyi Moskova ve Pekin arasındaki stratejik işbirliğinin önemli bir parçası olarak niteledi.

NATO'nun doğuya doğru kontrolsüz şekilde genişlediğine ve Asya-Pasifik bölgesindeki meselelere ciddi şekilde müdahale ettiğine dikkat çeken Li, "Dar blok yapılarını bir araya getiriyorlar ve aynı zamanda Pasifik Okyanusu ve Hint Okyanusu üzerinden gelişmemizi kısıtlamak için bir Hint-Pasifik stratejisi izliyorlar. Bu açıdan bakınca, stratejik işbirliğimizi güçlendirmenin aciliyeti sadece artacak, onların hegemonyasına ve güç politikalarına karşı birlikte mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Dışişleri Bakanı Henry Kissinger - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2022
DÜNYA
Kissinger: ABD, kısmen kendi oluşturduğu sorunlardan dolayı Rusya ve Çin ile savaş eşiğine geldi
13 Ağustos, 17:08
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала