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Büyükada'da çocuk kaçırma girişimi: Yaptığı yardım işaretiyle kurtuldu
Büyükada'da çocuk kaçırma girişimi: Yaptığı yardım işaretiyle kurtuldu
İstanbul Büyükada'da bir kişi kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlara ‘imdat’ çağrısı anlamına gelen el işareti yapan kızı ve yanındaki kişiyi... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T15:51+0300
2022-09-09T15:51+0300
türkiye
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Büyükada’da sokak ortasında kız çocuğunu kaçırmaya çalışan kişiyi vatandaşlar engelledi.Olay, geçtiğimiz haftalarda Büyükada’da yaşandı. İddiaya göre H.G. isimli şahıs, yaşı küçük kız çocuğuna sarılarak çocuğu kaçırmaya çalıştı.Kız çocuğu paniğe kapılsa da çevredeki vatandaşların kendisini fark etmesi için ‘imdat çağrısı’ anlamına gelen el işareti yaptı. Vatandaşı ve çocuğu fark eden çevredeki esnaf, bu kişinin yanına gelerek kızın nesi olduğunu sorduklarında akrabası olduğunu söyledi. Fakat o esnada kız çocuğunun yanından koşarak kaçtığını gören ve annesi ile babasının kız çocuğunu aradığını öğrenen esnaf, bu sefer kişiye saldırarak dövdü.TutuklandıPolis tarafından yakalanan H.G. isimli şahıs ‘çocuğun kaçırılması ve alıkonulması’ ile ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklanırken, emniyet ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.'Biz sorduk o esnada kız kaçtı'Kız çocuğunu kaçırmaya çalışan kişiye engel olan vatandaşlardan Levent Budak, olay anını şöyle anlattı:
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kaçırma, istanbul, polis
kaçırma, istanbul, polis

Büyükada'da çocuk kaçırma girişimi: Yaptığı yardım işaretiyle kurtuldu

15:51 09.09.2022
© İHA / BAYRAM ŞAHİNBüyükada’da sokak ortasında kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı, vatandaş engelledi
Büyükada’da sokak ortasında kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı, vatandaş engelledi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© İHA / BAYRAM ŞAHİN
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İstanbul Büyükada'da bir kişi kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlara ‘imdat’ çağrısı anlamına gelen el işareti yapan kızı ve yanındaki kişiyi fark eden esnaf, kız çocuğunun kaçmasına yardımcı oldu. Çocuğu kaçırmaya çalışan kişi tutuklandı.
Büyükada’da sokak ortasında kız çocuğunu kaçırmaya çalışan kişiyi vatandaşlar engelledi.
Olay, geçtiğimiz haftalarda Büyükada’da yaşandı. İddiaya göre H.G. isimli şahıs, yaşı küçük kız çocuğuna sarılarak çocuğu kaçırmaya çalıştı.

Kız çocuğu paniğe kapılsa da çevredeki vatandaşların kendisini fark etmesi için ‘imdat çağrısı’ anlamına gelen el işareti yaptı. Vatandaşı ve çocuğu fark eden çevredeki esnaf, bu kişinin yanına gelerek kızın nesi olduğunu sorduklarında akrabası olduğunu söyledi. Fakat o esnada kız çocuğunun yanından koşarak kaçtığını gören ve annesi ile babasının kız çocuğunu aradığını öğrenen esnaf, bu sefer kişiye saldırarak dövdü.

Tutuklandı

Polis tarafından yakalanan H.G. isimli şahıs ‘çocuğun kaçırılması ve alıkonulması’ ile ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklanırken, emniyet ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

'Biz sorduk o esnada kız kaçtı'

Kız çocuğunu kaçırmaya çalışan kişiye engel olan vatandaşlardan Levent Budak, olay anını şöyle anlattı:
“Ada ve sahil kalabalıktı. Adam kızı alıyor, elinden tutarak götürüyor. Götürürken de biz burada fark ediyoruz. Masa ve sandalyelere takılıp düşüyorlar. Adama ‘sen çocuğun nesi oluyorsun’ diye soruyoruz. ‘Dayısıyım amcasıyım’ gibi şeyler söyledi. Ondan sonra kız bir anda kaçtı. Tabii o esnada bizim bilmediğimiz bir imdat çağrısı varmış herhalde. Onu biz fark edemedik. Meğerse kız eliyle onu yapıyormuş. Onu ben olaydan sonra öğrendim. Biz sorduk o esnada kız kaçtı. Ben adamı takip ettim. Takip ederken annesi ile babasını gördüm. ‘Kızınızı mı arıyorsunuz’ diye sordum. Onlar da evet deyince olayı anladım. Adamı etkisiz hale getirdik. Ben adamı tanımıyorum. Mekan tıklım tıklım kalabalıktı, sahildeki restoranlar da tamamen doluydu, ben de son anda fark etim. Fark edemeyebilirdik de.”
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