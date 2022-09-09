Büyükada'da çocuk kaçırma girişimi: Yaptığı yardım işaretiyle kurtuldu

“Ada ve sahil kalabalıktı. Adam kızı alıyor, elinden tutarak götürüyor. Götürürken de biz burada fark ediyoruz. Masa ve sandalyelere takılıp düşüyorlar. Adama ‘sen çocuğun nesi oluyorsun’ diye soruyoruz. ‘Dayısıyım amcasıyım’ gibi şeyler söyledi. Ondan sonra kız bir anda kaçtı. Tabii o esnada bizim bilmediğimiz bir imdat çağrısı varmış herhalde. Onu biz fark edemedik. Meğerse kız eliyle onu yapıyormuş. Onu ben olaydan sonra öğrendim. Biz sorduk o esnada kız kaçtı. Ben adamı takip ettim. Takip ederken annesi ile babasını gördüm. ‘Kızınızı mı arıyorsunuz’ diye sordum. Onlar da evet deyince olayı anladım. Adamı etkisiz hale getirdik. Ben adamı tanımıyorum. Mekan tıklım tıklım kalabalıktı, sahildeki restoranlar da tamamen doluydu, ben de son anda fark etim. Fark edemeyebilirdik de.”