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Bir içki grubuna daha zam
Bir içki grubuna daha zam
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Dündar, Mey'den sonra Pernod Ricard grubu içkilere de zam geldiğini duyurdu. 09.09.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
içki
mey içki
pernod ricard
tekel bayileri yardımlaşma derneği
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Pernod Ricard içki grubuna zam geleceğini açıkladı.Dündar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bir zam da pernod içki grubuna" ifadelerini kullandı.Dündar önceki gün Mey içki grubuna ayın 19'unda zam geleceğini duyurmuştu.
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içki, mey içki, pernod ricard, tekel bayileri yardımlaşma derneği
içki, mey içki, pernod ricard, tekel bayileri yardımlaşma derneği

Bir içki grubuna daha zam

00:09 09.09.2022 (güncellendi: 00:12 09.09.2022)
© SputnikAlkol, tekel bayi, içki
Alkol, tekel bayi, içki - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Dündar, Mey'den sonra Pernod Ricard grubu içkilere de zam geldiğini duyurdu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Pernod Ricard içki grubuna zam geleceğini açıkladı.
Dündar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bir zam da pernod içki grubuna" ifadelerini kullandı.
Dündar önceki gün Mey içki grubuna ayın 19'unda zam geleceğini duyurmuştu.
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