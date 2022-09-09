https://sputniknews.com.tr/20220909/bir-icki-grubuna-daha-zam-1060991974.html

Bir içki grubuna daha zam

Bir içki grubuna daha zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Dündar, Mey'den sonra Pernod Ricard grubu içkilere de zam geldiğini duyurdu. 09.09.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

içki

mey içki

pernod ricard

tekel bayileri yardımlaşma derneği

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Pernod Ricard içki grubuna zam geleceğini açıkladı.Dündar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bir zam da pernod içki grubuna" ifadelerini kullandı.Dündar önceki gün Mey içki grubuna ayın 19'unda zam geleceğini duyurmuştu.

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içki, mey içki, pernod ricard, tekel bayileri yardımlaşma derneği