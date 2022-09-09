https://sputniknews.com.tr/20220909/beylikduzunde-2-yasindaki-cocugun-olumunde-istismar-iddiasi-1061021693.html

Beylikdüzü'nde 2 yaşındaki çocuğun ölümünde istismar iddiası

Beylikdüzü'nde 2 yaşındaki çocuğun ölümünde istismar iddiası

Beylikdüzü'nde 2 katlı apartmanın üst katından düşerek öldüğü ileri sürülen 2 yaşındaki kız çocuğu E. Y.'nin, hastanede düzenlenen ilk raporunda istismar... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T17:46+0300

2022-09-09T17:46+0300

2022-09-09T17:46+0300

yaşam

istismar

cinsel istismar

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Sahil Mahallesi'nde 6 Eylül Salı günü akşam saat 19.30 sıralarında iddiaya göre, 2 katlı binanın üst katındaki dairede yaşayan 2 yaşındaki E. Y. bilinmeyen nedenle balkondan bahçe zeminine düştü.DHA'nın haberine göre, çocuğun düştüğünü görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada annesi E. Y.'yi komşularına ait otomobille Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne götürdü. E.Y. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye getirildiğinde nabız ve solunumu olmayan E.Y., entübe edilerek kalp masajı yapıldı ancak hayata döndürülemedi. E.Y.'ye müdahale eden doktorun düzenlediği genel adli muayene raporunda ölüm saati 20.50 olarak bildirildi. Adli muayene raporunda E.Y.'nin vücudunda istismar belirtileri bulunduğu öne sürüldü.Aile: Fasülye sırığı üzerine düştüBu raporla E.Y.'nin ölümü emniyet kayıtlarına 'şüpheli' olarak geçirildi. Aile küçük çocuğun 'fasulye sırığı üzerine düştüğünü' ileri sürdü. Ancak cenaze aileye teslim edilmedi ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, E.Y.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma sürerken Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede cinsel istismara uğradığına ilişkin bir tespit olmadığı kaydedildi.

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istismar, cinsel istismar