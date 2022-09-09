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Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'u transfer etti
Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'u transfer etti
Beşiktaş Futbol Takımı, Adana Demirspor'dan 22 yaşındaki savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'u kadrosuna kattı. 09.09.2022, Sputnik Türkiye
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spor
beşiktaş
beşiktaş
gençlik ve spor bakanlığı
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Beşiktaş, Adana Demirspor'dan Adana Demirspor'un 22 yaşındaki stoperi Tayyip Talha Sanuç'u transfer etti.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayyip Talha Sanuç'a 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, şanlı formamızla başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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beşiktaş, beşiktaş, gençlik ve spor bakanlığı, adana demirspor
beşiktaş, beşiktaş, gençlik ve spor bakanlığı, adana demirspor

Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'u transfer etti

02:25 09.09.2022 (güncellendi: 02:30 09.09.2022)
© Fotoğraf : BeşiktaşBeşiktaş logosu
Beşiktaş logosu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© Fotoğraf : Beşiktaş
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Beşiktaş Futbol Takımı, Adana Demirspor'dan 22 yaşındaki savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'u kadrosuna kattı.
Beşiktaş, Adana Demirspor'dan Adana Demirspor'un 22 yaşındaki stoperi Tayyip Talha Sanuç'u transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayyip Talha Sanuç'a 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, şanlı formamızla başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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