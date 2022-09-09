https://sputniknews.com.tr/20220909/bataklik-davasindaki-tahliyelere-emniyetten-aciklama-1061003725.html
'Bataklık' davasındaki tahliyelere Emniyet'ten açıklama
'Bataklık' davasındaki tahliyelere Emniyet'ten açıklama
İçişleri Bakanı Soylu'nun 'en büyük uyuşturucu operasyonu' diyerek duyurduğu ’Bataklık’ soruşturmasında tutuklu sanık kalmamasına ilişkin Emniyet'ten açıklama... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T11:09+0300
2022-09-09T11:09+0300
2022-09-09T11:19+0300
türkiye
bataklık
bataklık operasyonu
tahliye
süleyman soylu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052598954_0:22:1000:585_1920x0_80_0_0_b2cee2e2b0fb98caa235e2d2da4a31d1.jpg
EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının yazılı açıklamasında, 30 Haziran 2020'de uyuşturucu ticaretinden kaynaklı suç geliri soruşturması sonucu "Bataklık" kod adlı operasyonun yapıldığı belirtildi.Açıklamada, operasyon sonucu dünyada ve Türkiye'de tanınan bazı suç örgütü elebaşlarıyla çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve FETÖ'nün, "uyuşturucu ticaretinden nemalanan bir narkoterör örgütü" olduğunun ortaya koyulduğu ifade edildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamenin Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildiği ve sanıkların yargılanmalarına başlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"8 Eylül 2022'de ilgili mahkemece yapılan duruşmada, tutuklu 8 sanık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Sanıkların tutukluluk süreleri göz önüne alındığında yapılan tahliyeler beraat anlamına gelmemekte, tüm sanıkların yargılanmalarına devam edilmektedir."İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu' olarak nitelediği 'Bataklık' operasyonu kapsamında tutuklu olan son sanıklar Çetin Gören, Nejat Daş, Cemal Deniz Şahan, Faruk İşcan, Handan Kaymaz, Kevork Durna, Mehmet Murat Buldanlıoğlu ve Zülfü Mengan dün adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052598954_96:0:904:606_1920x0_80_0_0_7701c8cf3bb39635886425a11ff99720.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bataklık, bataklık operasyonu, tahliye, süleyman soylu
bataklık, bataklık operasyonu, tahliye, süleyman soylu
'Bataklık' davasındaki tahliyelere Emniyet'ten açıklama
11:09 09.09.2022 (güncellendi: 11:19 09.09.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Soylu'nun 'en büyük uyuşturucu operasyonu' diyerek duyurduğu ’Bataklık’ soruşturmasında tutuklu sanık kalmamasına ilişkin Emniyet'ten açıklama geldi. Tüm sanıkların yargılanmalarına devam edildiğini belirtildi.
EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının yazılı açıklamasında, 30 Haziran 2020'de uyuşturucu ticaretinden kaynaklı suç geliri soruşturması sonucu "Bataklık" kod adlı operasyonun yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, operasyon sonucu dünyada ve Türkiye'de tanınan bazı suç örgütü elebaşlarıyla çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve FETÖ'nün, "uyuşturucu ticaretinden nemalanan bir narkoterör örgütü" olduğunun ortaya koyulduğu ifade edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamenin Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildiği ve sanıkların yargılanmalarına başlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"8 Eylül 2022'de ilgili mahkemece yapılan duruşmada, tutuklu 8 sanık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Sanıkların tutukluluk süreleri göz önüne alındığında yapılan tahliyeler beraat anlamına gelmemekte, tüm sanıkların yargılanmalarına devam edilmektedir."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu' olarak nitelediği 'Bataklık' operasyonu kapsamında tutuklu olan son sanıklar Çetin Gören, Nejat Daş, Cemal Deniz Şahan, Faruk İşcan, Handan Kaymaz, Kevork Durna, Mehmet Murat Buldanlıoğlu ve Zülfü Mengan dün adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.