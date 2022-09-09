https://sputniknews.com.tr/20220909/bakan-kurum-altili-masa-surekli-milletimizi-tehdit-ediyor-1061014343.html

Bakan Kurum: Altılı masa sürekli milletimizi tehdit ediyor

Bakan Kurum: Altılı masa sürekli milletimizi tehdit ediyor

Bakan Kurum, “Altılı masadakiler sürekli bir tehdit diliyle konuşuyorlar. İşte vatandaşımızı, milletimizi tehdit ediyorlar, yüklenicileri tehdit ediyorlar... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T14:02+0300

2022-09-09T14:02+0300

2022-09-09T14:37+0300

6'lı masa

politika

murat kurum

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Bir dizi ziyaret ve toplu açılış töreni için Aksaray’a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum özel bir tesiste basın toplantısı düzenledi.Aksaray protokolünün de katıldığı toplantıda konuşan Bakan Kurum, altılı masayı değerlendirdi:‘500 milyon lira olan 24 eseri vatandaşlarımıza sunuyor olacağız’Bakan Kurum, Aksaray için önemli açılışlar gerçekleştireceklerini belirtti:Eylül’de açıklayacakları proje çerçevesinde Aksaray’a da yeni sanayi sitesini kazandıracaklarını ifade eden Bakan Kurum, “Hem bölgeye hem de şehrimize hizmet etmiş bir proje olacak olacaktır. Hamdolsun bugün ülkemizde, Türkiyemizde milyonlarca konutu müjdeleyen bir duruş var, iktidar var ve bu çerçevede bugüne kadar 1 milyon 170 bin konut yapmış bir irade var. Bu çok önemli bir irade. Bunun örneğini dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Gidin, bütün ülkeleri inceleyin. 20 yılda geleceksiniz, vatandaşınıza, asgari ücret alana, alt gelir grubuna sosyal konut üreteceksiniz. Bu sosyal konutların içinde; 25 bin tane sosyal donatı olacak, okullarını, camilerini, spor salonlarını, stadyumlarını yapacaksınız. Ve bir taraftan da o medeniyetinin tarih ettiği şehirleşmeye örneğini illerimizde uygulayacaksınız. Hamdolsun biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda birçok önemli projeye imza attık. Ve şehrimize, vatandaşımıza, aziz milletimize bu projeleri kazandırdık. Tabii bir tarafta da milletin namına pek bir hayırlı işe imza atmayanlar var. Sürekli bir bahanelerin arkasına sığınan bir muhalefet var. Ama biz bakıyoruz ki bu anlayış hiçbir yere bugüne kadar gitmedi. Allah’ın izniyle bundan sonra da gitmeyecektir. Bir taraftan bu anlayış varken diğer tarafta da her afette milletin yardımına koşan bir irade var. Ve o irade işte bugün nasıl Aksaray’da ise milletin yanındaysa o günde afette, afet alanlarında vatandaşımızın, milletimizin acılarına ortak olmak ve o acıları dindirmek için sahada bir fiil çalışma üzere var. Ve hamdolsun bu çerçeve de Elazığ, Malatya’da çok önemli bir iş yaptık. 37 bağımsız bölümü 2 şehrimize 2 yıllık süreçte kazandırdık. Ve tarihinde görülmemiş bir dönüşümü yapmış olduk. Yine İzmirimizde bugün 9 Eylül İzmirimizin kurtuluşunun 100. yıl dönümü. Ve yine bu çerçeve de İzmir’de bir deprem yaşamıştık. Güzel İzmirimize şehrin merkezinde Bayraklı'da tam 5 bin 500 konut kazandırdık. Ve yerinde yaptık. Şehre değer katacak, şehre kimlik katacak bir projeyi tamamladık. Seller oldu, yangınlar oldu yine biz Antalyamızda, Muğlamızdaydık. Yine bu ekip Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm ilçelere ulaştık. Hiçbir zaman milletimizi biz bu manada yalnız bırakmadık" ifadelerini kullandı.‘Aksaray, bölgede cazibe merkezi olacak bir şehrimiz olacaktır’Bakan Kurum konuşmasının devamında şunları kaydetti:"Allah’ın izniyle inşallah bu canlar bu bedenlerde olduğu sürece de bu anlayışla çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz. Çünkü bu milletin başında gerçekten milletimize sevdalı, sessiz yığınların sesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Evet, şu an tabii Aksaray’ımızda bir taraftan da sosyal konut üretimimiz devam ediyor. Sahada 632 sosyal konutumuz, ticaret merkezlerimiz, camilerimiz var. Yine 50 bin ve 100 bin sosyal konut çerçevede 1626 tane sosyal konutumuzu üretiyoruz. İnşallah bu yeni sanayi sitelerini de eklemek suretiyle bir taraftan sanayisiyle büyüyen diğer taraftan da altyapısıyla güçlenen bir Aksaray’ı hayal ediyoruz. Bu Aksaray, bölgede cazibe merkezi olacak bir şehrimiz olacaktır. Yine bu çerçevede yapmış olduğumuz şehrimizi güzelleştirmek adına tam 1 milyon metrekare büyüklüğünde 8 tane millet bahçesi projemiz var. Ve gerek Aksaray belediyemiz gerekse ilçe belediyelerimizle birlikte bu projelerimizi yapıyoruz. Merkezde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Selçuklu Parkı ve Fatih Millet Bahçesini aziz milletimizin hizmetine sunduk. Ve bugün de Eskil ve Ortaköy millet bahçelerini yine aziz hemşerilerimizin hizmetine sunmak suretiyle açılışını gerçekleştireceğiz. Merkezdeki Kalanlar millet bahçemizin de yapımında son aşamaya geldik. İnşallah en yakın zamanda bu bahçemizi de açacağız. Yeşilova ve Sultanhanı millet bahçelerimizde de artık projeler tamamlandı. İnşallah belediyelerimizle birlikte bu projeleri de en kısa zamanda milletimizin hizmetine sunacağız. Tabii bir taraftan üst yapı yaparken bir taraftan da İller Bankamızla, belediyelerimizle birlikte alt yapı projeleri yapıyoruz ve bu çerçevede bugüne kadar 1.6 milyar lira değerinde birçok eserimizin açılışını yaptık ve Taptuk Emre Türbesi ve camiinin de yapımına yine belediyelerimizle birlikte devam ediyoruz. Toplam yatırım değeri 284 milyon lira olan yine 15 projemiz de sahada devam bir fiil etmektedir. Tabii biz bu çerçevede yatırımlarımız yapmaya devam edeceğiz. Ve kararlıyız; Aksarayımızı inşallah bu bölgenin cazibe haline getirecek istihdamıyla, üretimiyle gençlerine, çocuklarına, geleceğine umutla bakacağı bir şehri hep birlikte inşa edeceğiz.”

https://sputniknews.com.tr/20220909/mustafa-sarigul-altili-masa-icin-en-dogru-aday-kilicdaroglu-1061013842.html

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6'lı masa, murat kurum