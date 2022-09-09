https://sputniknews.com.tr/20220909/bakan-karaismailoglu-istanbulda-her-ay-bir-metro-acmayi-planliyoruz-1061015969.html

Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'da her ay bir metro açmayı planlıyoruz

Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'da her ay bir metro açmayı planlıyoruz

Bakan Karaismailoğlu, eylül ayında Sabiha Gökçen Havalimanı ve E-5 arasındaki mahalleleri birbirine bağlayan metronun, ekim ayında İstanbul Havalimanı... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T14:45+0300

2022-09-09T14:45+0300

2022-09-09T14:50+0300

adil karaismailoğlu

metro hattı

türkiye

havalimanı

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Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı Yüz Yüze 100 Gün programı kapsamında Sancaktepe’de vatandaşlarla bir araya geldi.Burada konuşan Bakan Karaismailoğlu "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlığımızdaki kadrolar ile birlikte inşallah önümüzdeki günlerde İstanbul’da her ay bir Metro açmayı planlıyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı ve E-5 arasındaki mahalleleri birbirine bağlayacak metro hattımızı eylül ayında hizmetinize sunacağız. İstanbul Havalimanı’yla, Kemerburgaz, Göktürk, Kağıthane, Beşiktaş, Gayrettepe’ye uzanan metro hattımızı da kasım ayı gibi planladık. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Metrosu’nu da aralık ayında hizmete sokacağız" diye konuştu.AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın başlattığı 'Yüz Yüze 100 Gün' programı kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şehit Furkan Doğan Gençlik Merkezi’nde düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de katıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu programda konuşma yaptı.‘20 yıl önce 30 milyon olan havayolu yolcusu 210 milyona çıktı’Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "20 yıl önce Türkiye genelinde sadece 30 milyon olan havayolu yolcu sayısı bugün 210 milyona çıktı. Hedefimiz 2053’e kadar bu sayıyı 400 milyona çıkarmak. 225 milyar dolarlık ticaret hacmi bugün 250 milyar dolar olacak. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerden biri olmamızın nedeni bu güçlü altyapı üzerine kurulan üretim,sanayi, tarım ve Turizm sayesinde. Bizim çok paramız yok, bizim az paralarla maksimum fayda sağlayan işler yapmamız için iyi planlamalar yapmamız gerekiyordu, bu iyi planlamalar sonucunda da maksimum fayda sağlayan işleri yaptık" dedi.‘Çam ve Sakura Hastanesi metro hattı aralık ayında hizmete girecek’Karaismailoğlu, şöyle devam etti: ‘Gayrettepe’ye uzanan metro hattımızı da kasım ayı gibi planladık’Bakan Karaismailoğlu "Bir taraftan görevini yapmayanlar, bir taraftan görevinin sorumluluklarını çok daha fazlasını yerine getiren, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlığımızdaki kadrolar ile birlikte inşallah önümüzdeki günlerde İstanbul’da her ay bir metro açmayı planlıyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı ve E-5 arasındaki mahalleleri birbirine bağlayacak metro hattımızı eylül ayında hizmetinize sunacağız. İstanbul Havalimanı’yla, Kemerburgaz, Göktürk, Kağıthane, Beşiktaş, Gayrettepe’ye uzanan metro hattımızı da kasım ayı gibi planladık" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220827/bakan-karaismailoglu-kagithane-istanbul-havalimani-metrosunu-kasim-ayinda-hizmete-alacagiz-1060465264.html

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adil karaismailoğlu, metro hattı, havalimanı