https://sputniknews.com.tr/20220909/alacak-davasinda-sosyal-medya-delil-sayildi-1061001427.html
Alacak davasında sosyal medya delil sayıldı
Alacak davasında sosyal medya delil sayıldı
Bir avukatın, müvekkili için 'vekalet ücretini ödemediği' iddiasıyla başlattığı icra takibinde Yargıtay, e-Posta ve sosyal medya üzerinden yapılan yazışmaların... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T09:39+0300
2022-09-09T09:39+0300
2022-09-09T09:39+0300
türkiye
yargıtay
sosyal medya
avukat
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Ankara’da bir avukat, müvekkiline, vekalet ücretini ödemediği iddiasıyla icra takibi başlattı. Bu kişi de borçlu olmadığının tespiti istemiyle dava açtı. Bilirkişi incelemesinde, taraflar arasında yazılı bir ücret sözleşmesi bulunmadığı aktarıldı. Bunun üzerine yerel mahkeme, davanın reddine karar verdi. Yapılan itiraz sonucu konu Yargıtay’a taşındı.Dosyayı değerlendiren Yargıtay, avukat tarafından müvekkiline gönderilen elektronik ortamdaki yazışmalarda, SGK’ya açılacak dava ile ilgili döküm yapıldığı, masrafların tek tek sıralandığı, 8 bin TL vekâlet ücretinin istendiğini belirtti.Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre, söz konusu yazışmaların değerlendirilmemesini eksik inceleme sayan Daire, mahkemenin kararını bozdu. Daire, davacının borçlu olup olmadığına karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın reddedilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğuna dikkat çekti.Ayrıca e-Posta ve sosyal medya üzerinden yapılan yazışmaların, delil niteliğinde olduğunu aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20220831/yargitaydan-emsal-karar-yoneticilere-fazla-mesai-ucreti-odenmez-1060625341.html
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yargıtay, sosyal medya, avukat
yargıtay, sosyal medya, avukat
Alacak davasında sosyal medya delil sayıldı
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Bir avukatın, müvekkili için 'vekalet ücretini ödemediği' iddiasıyla başlattığı icra takibinde Yargıtay, e-Posta ve sosyal medya üzerinden yapılan yazışmaların 'delil niteliğinde' olduğunu aktardı.
Ankara’da bir avukat, müvekkiline, vekalet ücretini ödemediği iddiasıyla icra takibi başlattı. Bu kişi de borçlu olmadığının tespiti istemiyle dava açtı. Bilirkişi incelemesinde, taraflar arasında yazılı bir ücret sözleşmesi bulunmadığı aktarıldı. Bunun üzerine yerel mahkeme, davanın reddine karar verdi. Yapılan itiraz sonucu konu Yargıtay’a taşındı.
Dosyayı değerlendiren Yargıtay, avukat tarafından müvekkiline gönderilen elektronik ortamdaki yazışmalarda, SGK’ya açılacak dava ile ilgili döküm yapıldığı, masrafların tek tek sıralandığı, 8 bin TL vekâlet ücretinin istendiğini belirtti.
Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine
göre, söz konusu yazışmaların değerlendirilmemesini eksik inceleme sayan Daire, mahkemenin kararını bozdu. Daire, davacının borçlu olup olmadığına karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın reddedilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğuna dikkat çekti.
Ayrıca e-Posta ve sosyal medya üzerinden yapılan yazışmaların, delil niteliğinde olduğunu aktardı.