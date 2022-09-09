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Akan yakıtla kayganlaşan yolda 23 araç çarpıştı: 21 yaralı
Akan yakıtla kayganlaşan yolda 23 araç çarpıştı: 21 yaralı
Samsun'da, bir TIR'dan yakıt akması sonucu kayganlaşan yolda 23 aracın karıştığı zincirleme kazada 21 kişi yaralandı. 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T00:00+0300
2022-09-09T00:03+0300
türkiye
kaza
yakıt
tir
afad
yaralı
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Samsun Çevre Yolunda bir TIR'dan zemine akaryakıt sızması nedeniyle 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Zincirleme kazada 21 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) bağlı Arama ve Kurtarma ekipleri ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Araçlarında sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerinde yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.Bir süre trafiğe kapatılan Samsun-Ordu yolu itfaiye ekiplerince temizlenerek yeniden trafiğe açıldı.Polis, olayla ilgili olarak bir tır sürücüsünü ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü.Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaralılara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.Burada basın mensuplarına açıklamada bulundan Vali Dağlı, Ankara-Ordu kara yolunun Eğitim Araştırma Hastanesi kavşağında 23 aracın karıştığı zincirleme kazanın meydana geldiğini belirterek, "Şu anda 21 yaralımız var. Hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Ayakta tedavi edildiler, taburcu edilenler var, müşahede altında olanların hayati bir sıkıntı yok. Yol tamamen temizlendi ve trafiğe açıldı. Ben yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaralıların içinde ailelerimiz ve çocuklarımız da var" dedi.
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kaza, yakıt, tir, afad, yaralı
kaza, yakıt, tir, afad, yaralı

Akan yakıtla kayganlaşan yolda 23 araç çarpıştı: 21 yaralı

00:00 09.09.2022 (güncellendi: 00:03 09.09.2022)
© DHASamsun'da, bir TIR'dan yakıt akması sonucu kayganlaşan yolda 23 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.
Samsun'da, bir TIR'dan yakıt akması sonucu kayganlaşan yolda 23 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© DHA
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Samsun'da, bir TIR'dan yakıt akması sonucu kayganlaşan yolda 23 aracın karıştığı zincirleme kazada 21 kişi yaralandı.
Samsun Çevre Yolunda bir TIR'dan zemine akaryakıt sızması nedeniyle 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Zincirleme kazada 21 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) bağlı Arama ve Kurtarma ekipleri ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
© DHASamsun'da, bir TIR'dan yakıt akması sonucu kayganlaşan yolda 23 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.
Samsun'da, bir TIR'dan yakıt akması sonucu kayganlaşan yolda 23 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
Samsun'da, bir TIR'dan yakıt akması sonucu kayganlaşan yolda 23 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.
© DHA
Araçlarında sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerinde yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Bir süre trafiğe kapatılan Samsun-Ordu yolu itfaiye ekiplerince temizlenerek yeniden trafiğe açıldı.
Polis, olayla ilgili olarak bir tır sürücüsünü ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü.
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaralılara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Burada basın mensuplarına açıklamada bulundan Vali Dağlı, Ankara-Ordu kara yolunun Eğitim Araştırma Hastanesi kavşağında 23 aracın karıştığı zincirleme kazanın meydana geldiğini belirterek, "Şu anda 21 yaralımız var. Hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Ayakta tedavi edildiler, taburcu edilenler var, müşahede altında olanların hayati bir sıkıntı yok. Yol tamamen temizlendi ve trafiğe açıldı. Ben yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaralıların içinde ailelerimiz ve çocuklarımız da var" dedi.
© DHASamsun'da, bir TIR'dan yakıt akması sonucu kayganlaşan yolda 23 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.
Samsun'da, bir TIR'dan yakıt akması sonucu kayganlaşan yolda 23 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
Samsun'da, bir TIR'dan yakıt akması sonucu kayganlaşan yolda 23 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.
© DHA
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