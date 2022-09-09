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Abdurrahman Dilipak: 15 Temmuz, ABD’nin Ay’a gitmesi hikayesine döndü
Abdurrahman Dilipak: 15 Temmuz, ABD’nin Ay’a gitmesi hikayesine döndü
Yeni Akit’ten ayrılmasının ardından Haber Vakti’nde köşe yazmaya başlayan Abdurrahman Dilipak, 15 Temmuz’da darbe yapılacağının 4 ay önce bilindiği iddiasına... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T11:38+0300
2022-09-09T11:49+0300
politika
abdurrahman dilipak
15 temmuz
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“Biz daha 15 Temmuz’un derin gerçeğini anlayamamışız” diyen Dilipak, yazına şöyle devam etti:"Neymiş, demek ki, bizim bildiğimiz gibi değilmiş işler. Bu 15 Temmuz’da şehit yakınlarının ve gazilerin suskunluğunun arkasındaki bu iddialar olmasın sakın. Zaten Binali Yıldırım da bu projeyi beğenmemişti. Desenize Erol Olçok’un son bir haftada neler yaptığını başına gelenlerin arkasındaki gerçekleri de tam olarak öğrenemeyeceğiz bu şartlarda. Ben de hep merak ediyordum, bir darbe planı ele geçirildi ise valiler listesi, bakanlar kurulu üyeleri kimdi, onlar neredeydiler? Daha sorulacak çok soru var.Bu gün gerçeklerin bütününden haberdar değiliz de, Ergenekon-Balyoz davası gibi, yarın yeni bir iktidar gelip her şeyi ters yüz ederse onların önümüze koyacakları da yeni bir DeepFake, artırılmış sanal gerçeklikten başka bir şey değil. Asıl gerçeği söylemeye kalkanlar yine gadre uğrayacaklar. Bir yanlışın yerine başka bir yanlış ikame ederek doğruya ulaşılmaz.”
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abdurrahman dilipak, 15 temmuz
abdurrahman dilipak, 15 temmuz

Abdurrahman Dilipak: 15 Temmuz, ABD’nin Ay’a gitmesi hikayesine döndü

11:38 09.09.2022 (güncellendi: 11:49 09.09.2022)
© AAAbdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© AA
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Yeni Akit’ten ayrılmasının ardından Haber Vakti’nde köşe yazmaya başlayan Abdurrahman Dilipak, 15 Temmuz’da darbe yapılacağının 4 ay önce bilindiği iddiasına değinerek “Bu iş ABD’nin Ay’a gitmesine, 11 Eylül’de İkiz Kuleler’in vurulması hikâyesine döndü” dedi.
“Biz daha 15 Temmuz’un derin gerçeğini anlayamamışız” diyen Dilipak, yazına şöyle devam etti:
"Neymiş, demek ki, bizim bildiğimiz gibi değilmiş işler. Bu 15 Temmuz’da şehit yakınlarının ve gazilerin suskunluğunun arkasındaki bu iddialar olmasın sakın. Zaten Binali Yıldırım da bu projeyi beğenmemişti. Desenize Erol Olçok’un son bir haftada neler yaptığını başına gelenlerin arkasındaki gerçekleri de tam olarak öğrenemeyeceğiz bu şartlarda. Ben de hep merak ediyordum, bir darbe planı ele geçirildi ise valiler listesi, bakanlar kurulu üyeleri kimdi, onlar neredeydiler? Daha sorulacak çok soru var.
Bu gün gerçeklerin bütününden haberdar değiliz de, Ergenekon-Balyoz davası gibi, yarın yeni bir iktidar gelip her şeyi ters yüz ederse onların önümüze koyacakları da yeni bir DeepFake, artırılmış sanal gerçeklikten başka bir şey değil. Asıl gerçeği söylemeye kalkanlar yine gadre uğrayacaklar. Bir yanlışın yerine başka bir yanlış ikame ederek doğruya ulaşılmaz.”
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