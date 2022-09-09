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ABD'den İranlı şirkete Rusya'ya insansız hava aracı gönderdiği iddiasıyla yaptırım
ABD'den İranlı şirkete Rusya'ya insansız hava aracı gönderdiği iddiasıyla yaptırım
ABD yönetimi, İranlı bir şirketi, Rusya'ya insansız hava aracı (İHA) gönderdiğini öne sürerek, yaptırım listesine aldı. 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T03:45+0300
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ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC), Tahran merkezli yer hizmetleri sağlayıcısı Safiran'ı İran İHA'larının Rusya'ya sevkiyatında yer alması iddiasıyla yaptırım listesine eklediği bildirildi.Açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile Havacılık Kuvvetleri için "Shahed" serisi de dahil olmak üzere İran İHA'larının ve bunların bileşenlerinin araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve tedarikinde yer alan 3 şirket ve bir kişinin de yaptırım listesine alındığı aktarıldı.
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abd, iran, iha
abd, iran, iha

ABD'den İranlı şirkete Rusya'ya insansız hava aracı gönderdiği iddiasıyla yaptırım

03:45 09.09.2022 (güncellendi: 03:46 09.09.2022)
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ABD yönetimi, İranlı bir şirketi, Rusya'ya insansız hava aracı (İHA) gönderdiğini öne sürerek, yaptırım listesine aldı.
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC), Tahran merkezli yer hizmetleri sağlayıcısı Safiran'ı İran İHA'larının Rusya'ya sevkiyatında yer alması iddiasıyla yaptırım listesine eklediği bildirildi.
Açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile Havacılık Kuvvetleri için "Shahed" serisi de dahil olmak üzere İran İHA'larının ve bunların bileşenlerinin araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve tedarikinde yer alan 3 şirket ve bir kişinin de yaptırım listesine alındığı aktarıldı.
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