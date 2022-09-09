https://sputniknews.com.tr/20220909/abdden-iranli-sirkete-rusyaya-insansiz-hava-araci-gonderdigi-iddiasiyla-yaptirim-1060997941.html
ABD'den İranlı şirkete Rusya'ya insansız hava aracı gönderdiği iddiasıyla yaptırım
ABD'den İranlı şirkete Rusya'ya insansız hava aracı gönderdiği iddiasıyla yaptırım
ABD yönetimi, İranlı bir şirketi, Rusya'ya insansız hava aracı (İHA) gönderdiğini öne sürerek, yaptırım listesine aldı. 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T03:45+0300
2022-09-09T03:45+0300
2022-09-09T03:46+0300
türkiye
abd
iran
iha
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1044280160_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0a16afedd4b17d966ffd81d4be896eb1.jpg
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC), Tahran merkezli yer hizmetleri sağlayıcısı Safiran'ı İran İHA'larının Rusya'ya sevkiyatında yer alması iddiasıyla yaptırım listesine eklediği bildirildi.Açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile Havacılık Kuvvetleri için "Shahed" serisi de dahil olmak üzere İran İHA'larının ve bunların bileşenlerinin araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve tedarikinde yer alan 3 şirket ve bir kişinin de yaptırım listesine alındığı aktarıldı.
türkiye
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1044280160_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8bea2a2514a1dab03734f8c31fc96f87.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, iran, iha
ABD'den İranlı şirkete Rusya'ya insansız hava aracı gönderdiği iddiasıyla yaptırım
03:45 09.09.2022 (güncellendi: 03:46 09.09.2022) Abone ol
ABD yönetimi, İranlı bir şirketi, Rusya'ya insansız hava aracı (İHA) gönderdiğini öne sürerek, yaptırım listesine aldı.
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC), Tahran merkezli yer hizmetleri sağlayıcısı Safiran'ı İran İHA'larının Rusya'ya sevkiyatında yer alması iddiasıyla yaptırım listesine eklediği bildirildi.
Açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile Havacılık Kuvvetleri için "Shahed" serisi de dahil olmak üzere İran İHA'larının ve bunların bileşenlerinin araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve tedarikinde yer alan 3 şirket ve bir kişinin de yaptırım listesine alındığı aktarıldı.