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ABD'den İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı ile Bakan Khatib'e yaptırım
ABD'den İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı ile Bakan Khatib'e yaptırım
ABD yönetimi, ABD ve müttefiklerine karşı siber faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı ile Bakan Esmail Khatib'e yönelik... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T22:02+0300
2022-09-09T22:04+0300
dünya
abd
abd hazine bakanlığı
esmail khatib
iran
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ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı'nı ile Bakan Khatib'i yaptırım listesine eklediği kaydedildi.Açıklamada, söz konusu yaptırım kararına gerekçe olarak ABD ve müttefiklerine karşı gerçekleştirilen kötü amaçlı siber faaliyetler gösterildi.İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı ile siber aktör vekillerinin 2007'den bu yana dünya genelinde hükümetleri ve özel sektör kuruluşları ile çeşitli kritik altyapı sektörlerini hedef alan kötü niyetli siber operasyonlar yürüttüğü belirtilen açıklamada, son olarak temmuz ayında İran hükümeti ve İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı tarafından desteklendiği değerlendirilen siber aktörlerin Arnavutluk hükümetinin bilgisayar sistemlerini bozarak hükümeti vatandaşlara yönelik çevrim içi kamu hizmetlerini askıya almaya zorladığı aktarıldı.Açıklamada, bakanlığın Khatib liderliğinde İran'ın siyasi hedeflerini desteklemek için siber casusluk ve fidye yazılımı saldırılarına karışan çeşitli siber aktör ağlarını yönettiği ifade edildi.
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abd, abd hazine bakanlığı, esmail khatib, iran

ABD'den İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı ile Bakan Khatib'e yaptırım

22:02 09.09.2022 (güncellendi: 22:04 09.09.2022)
© AAABD-İran
ABD-İran - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© AA
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ABD yönetimi, ABD ve müttefiklerine karşı siber faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı ile Bakan Esmail Khatib'e yönelik yaptırım kararı aldı.
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı'nı ile Bakan Khatib'i yaptırım listesine eklediği kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu yaptırım kararına gerekçe olarak ABD ve müttefiklerine karşı gerçekleştirilen kötü amaçlı siber faaliyetler gösterildi.
İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı ile siber aktör vekillerinin 2007'den bu yana dünya genelinde hükümetleri ve özel sektör kuruluşları ile çeşitli kritik altyapı sektörlerini hedef alan kötü niyetli siber operasyonlar yürüttüğü belirtilen açıklamada, son olarak temmuz ayında İran hükümeti ve İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı tarafından desteklendiği değerlendirilen siber aktörlerin Arnavutluk hükümetinin bilgisayar sistemlerini bozarak hükümeti vatandaşlara yönelik çevrim içi kamu hizmetlerini askıya almaya zorladığı aktarıldı.
Açıklamada, bakanlığın Khatib liderliğinde İran'ın siyasi hedeflerini desteklemek için siber casusluk ve fidye yazılımı saldırılarına karışan çeşitli siber aktör ağlarını yönettiği ifade edildi.
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