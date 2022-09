https://sputniknews.com.tr/20220909/abd-savunma-bakani-austin-nato-rusyayla-cephelesme-arayisi-icinde-degil-1061023300.html

ABD Savunma Bakanı Austin: NATO, Rusya'yla cepheleşme arayışı içinde değil

ABD Savunma Bakanı Austin: NATO, Rusya'yla cepheleşme arayışı içinde değil

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, NATO'nun Rusya'yla cepheleşme arayışı içinde olmadığını söyledi. 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T18:43+0300

2022-09-09T18:43+0300

2022-09-09T18:43+0300

savunma

lloyd austin

abd

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1055483316_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_d8910d76eb949e56e60a7ce426eed38e.jpg

Prag'da Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova'yla ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Austin, "Dürüstçe belirtmek isterim ki, NATO Rusya'yla cepheleşme aramıyor, onu tehdit etmiyor. Fakat savunma birliğimiz, ittifak topraklarının her bir karışını koruyacak" dedi.Austin, Ukrayna'daki çatışmaların ne zaman sona erebileceğinin sorulması üzerine, "Şu anda herhangi bir tahminde bulunmak tehlikeli. Tahminde bulunmak her zaman tehlikeli ve bu nedenle şu anki amacımızın Ukrayna'yı desteklemek olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Austin, bir gazetecinin Ukrayna'ya HIMARS sistemleri de dahil uzun menzilli silahlar tedarik edildiğini anımsatması karşısındaysa Washington'un Kiev'e ne kadar gerekliyse o kadar yardım edeceğini, başarıya ulaşmak için gereken her şeyi vereceklerini vurguladı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lloyd austin, abd, nato