ABD Savunma Bakanı Austin: NATO, Rusya'yla cepheleşme arayışı içinde değil
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, NATO'nun Rusya'yla cepheleşme arayışı içinde olmadığını söyledi.
Prag'da Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova'yla ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Austin, "Dürüstçe belirtmek isterim ki, NATO Rusya'yla cepheleşme aramıyor, onu tehdit etmiyor. Fakat savunma birliğimiz, ittifak topraklarının her bir karışını koruyacak" dedi.
Austin, Ukrayna'daki çatışmaların ne zaman sona erebileceğinin sorulması üzerine, "Şu anda herhangi bir tahminde bulunmak tehlikeli. Tahminde bulunmak her zaman tehlikeli ve bu nedenle şu anki amacımızın Ukrayna'yı desteklemek olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Austin, bir gazetecinin Ukrayna'ya HIMARS sistemleri de dahil uzun menzilli silahlar tedarik edildiğini anımsatması karşısındaysa Washington'un Kiev'e ne kadar gerekliyse o kadar yardım edeceğini, başarıya ulaşmak için gereken her şeyi vereceklerini vurguladı.
Austin, Ukrayna'daki çatışmaların ne zaman sona erebileceğinin sorulması üzerine, "Şu anda herhangi bir tahminde bulunmak tehlikeli. Tahminde bulunmak her zaman tehlikeli ve bu nedenle şu anki amacımızın Ukrayna'yı desteklemek olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Austin, bir gazetecinin Ukrayna'ya HIMARS sistemleri de dahil uzun menzilli silahlar tedarik edildiğini anımsatması karşısındaysa Washington'un Kiev'e ne kadar gerekliyse o kadar yardım edeceğini, başarıya ulaşmak için gereken her şeyi vereceklerini vurguladı.