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ABD Savunma Bakanı Austin: NATO, Rusya'yla cepheleşme arayışı içinde değil
ABD Savunma Bakanı Austin: NATO, Rusya'yla cepheleşme arayışı içinde değil
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, NATO'nun Rusya'yla cepheleşme arayışı içinde olmadığını söyledi. 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T18:43+0300
2022-09-09T18:43+0300
savunma
lloyd austin
abd
nato
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Prag'da Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova'yla ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Austin, "Dürüstçe belirtmek isterim ki, NATO Rusya'yla cepheleşme aramıyor, onu tehdit etmiyor. Fakat savunma birliğimiz, ittifak topraklarının her bir karışını koruyacak" dedi.Austin, Ukrayna'daki çatışmaların ne zaman sona erebileceğinin sorulması üzerine, "Şu anda herhangi bir tahminde bulunmak tehlikeli. Tahminde bulunmak her zaman tehlikeli ve bu nedenle şu anki amacımızın Ukrayna'yı desteklemek olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Austin, bir gazetecinin Ukrayna'ya HIMARS sistemleri de dahil uzun menzilli silahlar tedarik edildiğini anımsatması karşısındaysa Washington'un Kiev'e ne kadar gerekliyse o kadar yardım edeceğini, başarıya ulaşmak için gereken her şeyi vereceklerini vurguladı.
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lloyd austin, abd, nato
lloyd austin, abd, nato

ABD Savunma Bakanı Austin: NATO, Rusya'yla cepheleşme arayışı içinde değil

18:43 09.09.2022
© REUTERS / MICHAEL MCCOYLloyd Austin
Lloyd Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© REUTERS / MICHAEL MCCOY
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, NATO'nun Rusya'yla cepheleşme arayışı içinde olmadığını söyledi.
Prag'da Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova'yla ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Austin, "Dürüstçe belirtmek isterim ki, NATO Rusya'yla cepheleşme aramıyor, onu tehdit etmiyor. Fakat savunma birliğimiz, ittifak topraklarının her bir karışını koruyacak" dedi.

Austin, Ukrayna'daki çatışmaların ne zaman sona erebileceğinin sorulması üzerine, "Şu anda herhangi bir tahminde bulunmak tehlikeli. Tahminde bulunmak her zaman tehlikeli ve bu nedenle şu anki amacımızın Ukrayna'yı desteklemek olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Austin, bir gazetecinin Ukrayna'ya HIMARS sistemleri de dahil uzun menzilli silahlar tedarik edildiğini anımsatması karşısındaysa Washington'un Kiev'e ne kadar gerekliyse o kadar yardım edeceğini, başarıya ulaşmak için gereken her şeyi vereceklerini vurguladı.
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