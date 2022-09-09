https://sputniknews.com.tr/20220909/abd-hazine-bakani-yellen-yuksek-gelirliler-icin-vergilerin-artirilmasi-gerekiyor-1060998571.html

Yellen’dan yüksek gelirliler için vergilerin artırılmasına ilişkin açıklama

Yellen’dan yüksek gelirliler için vergilerin artırılmasına ilişkin açıklama

ABD Hazine Bakanı Yellen, yüksek gelirliler ile şirketler için vergi oranlarının "tarihi normlara döndürülmesi" gerektiğini ve vergi reformlarının hükümete... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T04:47+0300

2022-09-09T04:47+0300

2022-09-09T05:13+0300

ekonomi

abd

abd hazine bakanlığı

jannet yellen

joe biden

vergi

gelir

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Detroit ziyaretinde ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomi planının işe yaradığını belirten Yellen, ABD'nin modern tarihinin en hızlı ekonomik toparlanmalarından birini yaşadığını söyledi.Ancak Amerikalıların yüksek fiyatların günlük bütçelerini ve uzun vadeli tasarruflarını daraltmasından endişe duyduğuna dikkati çeken Yellen, enflasyonun nedenlerinin büyük ölçüde küresel olduğunu aktardı.Yellen, yönetimin en önemli ekonomik önceliğinin enflasyonla mücadele olduğunu yineledi.En acil çözülmesi gereken zorluğun son 2 yılın ekonomik kazanımlarından ödün vermeden istikrarlı fiyat ortamına geri dönülmesi olduğunu vurgulayan Yellen, "Uzun vadeli ekonomik istikrarımızı sağlamak için kamu maliyemizi sağlam temeller üzerinde tutmalıyız." dedi.Yellen, vergi kanununda ve küresel vergi sisteminde ek reformlar yapılmasını savunmak için Enflasyonu Düşürme Yasası kapsamında kurumlar vergisi reformlarının ivmesini artıracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

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abd, abd hazine bakanlığı, jannet yellen, joe biden, vergi, gelir