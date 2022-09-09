https://sputniknews.com.tr/20220909/ab-konseyi-rusyaya-vize-kolayligi-saglayan-anlasmayi-yururlukten-kaldirdi-1061012443.html
AB Konseyi, Rusya'ya vize kolaylığı sağlayan anlaşmayı yürürlükten kaldırdı
AB Konseyi, Rusya'ya vize kolaylığı sağlayan anlaşmayı yürürlükten kaldırdı
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, AB ülkelerinin aldığı ve Rusya'yla basitleştirilmiş vize anlaşmasının tamamen durdurulmasını öngören kararı onayladı. 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T13:14+0300
2022-09-09T13:14+0300
2022-09-09T13:16+0300
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AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre bu sabah toplanan Konsey üyeleri, Rusya'ya vize kolaylığı sağlayan anlaşmasının tamamen durdurulmasına dair daha önce alınan kararı tasdik etti.Kararın 12 Eylül Pazartesi günü AB resmi gazetesinde yayınlandıktan sonra resmen yürürlüğe gireceği ifade edildi.Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte Rusya vatandaşlarının genel vize düzenleme kurallarına tabi olacağı, vize ücretinin 80 euro olacağı, ek belgeler talep edileceği ve vize onaylama sürecinin uzatılacağı kaydedildi.AB'nin vize kararı karşısında Rusya, kendini dünyaya kapatmayacakRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, AB'nin anlaşmayı askıya alma kararına ilişkin daha önceki değerlendirmesinde, Rusya'nın kendisini dünyaya kapatmayacağını ve Avrupa ülkelerinin vatandaşlarına 'toplu ceza' kesmeyeceğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20220831/ab-rusya-ile-vize-kolaylastirma-anlasmasini-askiya-alma-karari-aldik-1060626483.html
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AB Konseyi, Rusya'ya vize kolaylığı sağlayan anlaşmayı yürürlükten kaldırdı
13:14 09.09.2022 (güncellendi: 13:16 09.09.2022) Abone ol
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, AB ülkelerinin aldığı ve Rusya'yla basitleştirilmiş vize anlaşmasının tamamen durdurulmasını öngören kararı onayladı.
AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre bu sabah toplanan Konsey üyeleri, Rusya'ya vize kolaylığı sağlayan anlaşmasının tamamen durdurulmasına dair daha önce alınan kararı tasdik etti.
Kararın 12 Eylül Pazartesi günü AB resmi gazetesinde yayınlandıktan sonra resmen yürürlüğe gireceği ifade edildi.
Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte Rusya vatandaşlarının genel vize düzenleme kurallarına tabi olacağı, vize ücretinin 80 euro olacağı, ek belgeler talep edileceği ve vize onaylama sürecinin uzatılacağı kaydedildi.
AB'nin vize kararı karşısında Rusya, kendini dünyaya kapatmayacak
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, AB'nin anlaşmayı askıya alma kararına ilişkin daha önceki değerlendirmesinde, Rusya'nın kendisini dünyaya kapatmayacağını ve Avrupa ülkelerinin vatandaşlarına 'toplu ceza' kesmeyeceğini söylemişti.