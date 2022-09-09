https://sputniknews.com.tr/20220909/ab-gaza-tavan-fiyat-getirmeye-ve-elektrik-ureticilerinin-gelirini-sinirlamaya-hazirlaniyor-1061024180.html

AB, gaza tavan fiyat getirmeye ve elektrik üreticilerinin gelirini sınırlamaya hazırlanıyor

AB, gaza tavan fiyat getirmeye ve elektrik üreticilerinin gelirini sınırlamaya hazırlanıyor

AB ülkeleri, Komisyon'dan düşük maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılmasını ve fosil yakıt firmalarından katkı alınmasını içeren... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T19:29+0300

2022-09-09T19:29+0300

2022-09-09T19:29+0300

avrupa'da enerji krizi

enerji

elektrik

doğalgaz

ab

rusya

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Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, AB Komisyonu'na düşük maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılmasını, fosil yakıt firmalarından katkı alınmasını, doğal gaza tavan fiyat uygulanmasını, elektrik talebinin düşürülmesini ve enerji şirketlerine likidite sağlanmasını içeren yasal düzenleme hazırlama görevi verdi.AB üyesi 27 ülkenin enerjiden sorumlu bakanları enerji krizini görüşmek için Brüksel'de olağanüstü toplantı yaptı.Toplantı bitiminde açıklamalarda bulunan AB dönem başkanı Çekya'nın Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, üye ülkelerin enerji krizini acilen çözmek istediğini söyledi.Sikela, yüksek enerji fiyatlarını bir an önce azaltmak için çalıştıklarına işaret ederek, "Alınması gereken önlemler konusunda net bir yön belirlemeyi başardık. Artık tam olarak hangi yolu izlememiz gerektiğini biliyoruz" diye konuştu.Yüksek elektrik ve gaz fiyatlarının enflasyon ve AB ekonomisi üzerinde baskı oluşturduğunu anımsatan Sikela, bunun Avrupa şirketlerinin rekabet gücünü zayıflattığını ve sosyal gerilimlere neden olduğunu ifade etti.Sikela, "Üye ülkeler olarak Komisyon'un birkaç gün içinde somut yasa tekliflerini sunmasını beklediğimiz 4 ana alan belirledik" dedi.Üreticilerin gelirine sınır ve gaza tavan fiyatİlk alanın düşük üretim maliyeti olan elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılması ve fosil yakıt şirketlerinden dayanışma katkısı alınması olduğunu anlatan Sikela, bu katkının tüketicilerin enerji fiyatlarını düşürmekte kullanılacağını belirtti.Sikela, ikinci alanın doğal gaza tavan fiyat uygulanması olduğunu, bu konuda Komisyon'dan acil ve geçici müdahale için düzenleme teklif etmesini beklediklerini vurguladı.Enerji bakanlarının, Komisyon'u AB genelinde koordineli biçimde elektrik talebinin azaltılması için de önlemler sunmaya çağırdığına işaret eden Sikela, bunun yoğun saatlerde elektrik üretimindeki baskıyı azaltabileceğini söyledi.Sikela, son olarak Komisyon'dan enerji piyasasında faaliyet gösteren firmaların likidite sorunlarına yönelik tedbirleri hazırlanmasını istediklerini belirtti.Bu aşamadan sonra AB Komisyonu'nun resmi mevzuatı hazırlaması ve 13 Eylül'de yapılacak toplantıda bunları kabul ederek açıklaması bekleniyor.

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enerji, elektrik, doğalgaz, ab, rusya