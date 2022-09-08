Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220908/zeytinburnunda-kediyi-olduren-pitbull-cinsi-kopegin-sahibine-suc-duyurusu-1060970696.html
Zeytinburnu'nda kediyi öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibine suç duyurusu
Zeytinburnu'nda kediyi öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibine suç duyurusu
Zeytinburnu'nda pitbull saldırısında ölen kedinin sahibi Saliha Biber, polise başvurarak köpeğini ağızlıksız gezdiren kişi hakkında şikayette bulundu. 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T16:10+0300
2022-09-08T16:12+0300
kedi
pitbull
türkiye
suç duyurusu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1060970564_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c8ccf41015d2837d0608270c278e559e.jpg
Zeytinburnu'nda 5 Telsiz Mahallesi Semiha Şakir Caddesi'nde 3 Eylül'de 2 kişi tarafından ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpek, ağacın dibinde uyuyan kediye saldırdı.Çevredekiler tarafından yaklaşık 15 dakika sonra zorlukla köpekten kurtarılan kedi öldü. Olayın ardından çevredekiler köpeği ağızlıksız gezdiren kişilere tepki gösterdi.Kedinin sahibi olduğunu belirten Saliha Biber, köpek sahibinin olaya tepki gösteren kişilere 'Alt tarafı bir kedi' dediğini iddia ederek söz konusu kişi hakkında şikayetçi oldu.Gazetecilere açıklama yapan Saliha Biber, köpeğin ağızlıksız dolaştırılmasının çok yanlış olduğunu belirterek, "Hasta, kuyruğu kopuk kedimin ağzını parçalayıp gitti. Köpeğin doğasında vardır, bir şey diyemem. Peki bu insanların doğasında ne var? Peki ya bir kadın ya da çocuk olsaydı ne olurdu? Köpeği böyle dolaştırarak ne yapmaya çalışıyorlar. Bakacaksanız, adam gibi bakın. Yandaki esnaf kızıyor. Kalkıp 'altı üstü bir kedi' demiş. Ben ona 5 yıl emek verdim" diyerek gözyaşı döktü.Biçer, köpeğin sahibinin bulunarak cezalandırılmasını istedi.Pitbull cinsi köpeğin, kaldırımda kediye saldırması güvenlik kamerasına yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20220808/evde-beslenen-pitbulllar-kedileri-parcaladi-son-3-ayda-25-kedi-oldu-1059649214.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1060970564_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_4c2c4e0b67519885edb4c2cc6ac2ecca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kedi, pitbull, suç duyurusu
kedi, pitbull, suç duyurusu

Zeytinburnu'nda kediyi öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibine suç duyurusu

16:10 08.09.2022 (güncellendi: 16:12 08.09.2022)
© AAZeytinburnu'nda kediyi öldüren pitbull cinsi köpek
Zeytinburnu'nda kediyi öldüren pitbull cinsi köpek - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© AA
Abone olTelegram
Zeytinburnu'nda pitbull saldırısında ölen kedinin sahibi Saliha Biber, polise başvurarak köpeğini ağızlıksız gezdiren kişi hakkında şikayette bulundu.
Zeytinburnu'nda 5 Telsiz Mahallesi Semiha Şakir Caddesi'nde 3 Eylül'de 2 kişi tarafından ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpek, ağacın dibinde uyuyan kediye saldırdı.
Çevredekiler tarafından yaklaşık 15 dakika sonra zorlukla köpekten kurtarılan kedi öldü. Olayın ardından çevredekiler köpeği ağızlıksız gezdiren kişilere tepki gösterdi.
Kedinin sahibi olduğunu belirten Saliha Biber, köpek sahibinin olaya tepki gösteren kişilere 'Alt tarafı bir kedi' dediğini iddia ederek söz konusu kişi hakkında şikayetçi oldu.
Gazetecilere açıklama yapan Saliha Biber, köpeğin ağızlıksız dolaştırılmasının çok yanlış olduğunu belirterek, "Hasta, kuyruğu kopuk kedimin ağzını parçalayıp gitti. Köpeğin doğasında vardır, bir şey diyemem. Peki bu insanların doğasında ne var? Peki ya bir kadın ya da çocuk olsaydı ne olurdu? Köpeği böyle dolaştırarak ne yapmaya çalışıyorlar. Bakacaksanız, adam gibi bakın. Yandaki esnaf kızıyor. Kalkıp 'altı üstü bir kedi' demiş. Ben ona 5 yıl emek verdim" diyerek gözyaşı döktü.
Biçer, köpeğin sahibinin bulunarak cezalandırılmasını istedi.
Pitbull cinsi köpeğin, kaldırımda kediye saldırması güvenlik kamerasına yansıdı.
Evde beslenen pitbull köpekleri kedileri parçaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
TÜRKİYE
Evde beslenen pitbulllar, kedileri parçaladı: Son 3 ayda 25 kedi öldü
8 Ağustos, 12:37
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала