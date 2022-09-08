Yaren leylek ve üç yavrusu göç yolculuğuna başladı

© DHA 'Yaren' leyleğin, gitmeden önce bahçesine geldiğini belirten Yılmaz, "Bu yıl fazla balığa çıkmadığımdan dolayı tuttuğum balıkları 'Yaren'e verip bahçeme alıştırdım. Sabah, öğle ve akşam 'Yaren' ile eşini besledim. Son gün bir daha besleyeyim, dedim. Ağlarımı attım. Tuttuğum balıklarla sabah besledim. Birkaç saat sonra baktım, 'Yaren' ve eşi yok. Köyü terk edip gitmişler. Uzak yol olduğu için geleceğine garanti veremem ama umudum, gelmesi yönünde. Gelmezse veya gelemezse çok üzülürüm. İnşallah Allah, bana da ona da ömür verir de seneye yine buluşuruz. Yavrular da gitti. 'Yaren' ve eşi onları büyütüp uçmayı öğrettiler. Bunlar da uçmayı öğrenince diğer leyleklerle birlikte gittiler. Artık orada buluşurlar mı, buluşmazlar mı; bilemem. Umarım buluşurlar" dedi.