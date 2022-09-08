Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220908/vietnamda-karaoke-barda-yangin-32-olu--1060952699.html
Vietnam'da karaoke barda yangın: 32 ölü
Vietnam'da karaoke barda yangın: 32 ölü
Vietnam'ın güneydoğusunda Binh Duong bölgesindeki karaoke barda çıkan yangında 32 kişi hayatını kaybetti. 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T09:59+0300
2022-09-08T09:59+0300
dünya
vietnam
karaoke bar
yangın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1060952778_78:0:586:286_1920x0_80_0_0_41fed0b0806cab185e376109daf0de7e.jpg
Vietnam Haber Ajansının (VNA) haberine göre, Ho Chi Minh şehrinin 25 kilometre uzağında bulunan Thuan An kentindeki üç katlı karaoke salonunun ikinci katında yangın çıktı. Kamu Güvenliği Bakanlığı yetkilisi, yangında 17'si erkek, 15'i kadın 32 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yetkililer, binanın içi ahşap malzemelerle yapıldığından alevlerin kısa sürede yayıldığını ve yoğun dumanın çalışanlar ile müşterilerin tahliyesini zorlaştırdığını aktardı. Alevlerden kaçmak isteyenlerin, binanın ikinci katından atladığı bilgisi paylaşıldı. İlk belirlemelere göre, yangının elektrik kaçağından çıkmış olabileceği kaydedildi.
vietnam
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1060952778_158:0:539:286_1920x0_80_0_0_0bb5a4f03a5c7fac06700d33b86301fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vietnam, karaoke bar, yangın
vietnam, karaoke bar, yangın

Vietnam'da karaoke barda yangın: 32 ölü

09:59 08.09.2022
© İHAVietnam'da barda yangın
Vietnam'da barda yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© İHA
Abone olTelegram
Vietnam'ın güneydoğusunda Binh Duong bölgesindeki karaoke barda çıkan yangında 32 kişi hayatını kaybetti.
Vietnam Haber Ajansının (VNA) haberine göre, Ho Chi Minh şehrinin 25 kilometre uzağında bulunan Thuan An kentindeki üç katlı karaoke salonunun ikinci katında yangın çıktı.
Kamu Güvenliği Bakanlığı yetkilisi, yangında 17'si erkek, 15'i kadın 32 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yetkililer, binanın içi ahşap malzemelerle yapıldığından alevlerin kısa sürede yayıldığını ve yoğun dumanın çalışanlar ile müşterilerin tahliyesini zorlaştırdığını aktardı.
Alevlerden kaçmak isteyenlerin, binanın ikinci katından atladığı bilgisi paylaşıldı.
İlk belirlemelere göre, yangının elektrik kaçağından çıkmış olabileceği kaydedildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала