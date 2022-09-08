https://sputniknews.com.tr/20220908/vietnamda-karaoke-barda-yangin-32-olu--1060952699.html
Vietnam'da karaoke barda yangın: 32 ölü
Vietnam'da karaoke barda yangın: 32 ölü
Vietnam'ın güneydoğusunda Binh Duong bölgesindeki karaoke barda çıkan yangında 32 kişi hayatını kaybetti. 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T09:59+0300
2022-09-08T09:59+0300
2022-09-08T09:59+0300
dünya
vietnam
karaoke bar
yangın
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Vietnam Haber Ajansının (VNA) haberine göre, Ho Chi Minh şehrinin 25 kilometre uzağında bulunan Thuan An kentindeki üç katlı karaoke salonunun ikinci katında yangın çıktı. Kamu Güvenliği Bakanlığı yetkilisi, yangında 17'si erkek, 15'i kadın 32 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yetkililer, binanın içi ahşap malzemelerle yapıldığından alevlerin kısa sürede yayıldığını ve yoğun dumanın çalışanlar ile müşterilerin tahliyesini zorlaştırdığını aktardı. Alevlerden kaçmak isteyenlerin, binanın ikinci katından atladığı bilgisi paylaşıldı. İlk belirlemelere göre, yangının elektrik kaçağından çıkmış olabileceği kaydedildi.
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vietnam, karaoke bar, yangın
vietnam, karaoke bar, yangın
Vietnam'da karaoke barda yangın: 32 ölü
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Vietnam'ın güneydoğusunda Binh Duong bölgesindeki karaoke barda çıkan yangında 32 kişi hayatını kaybetti.
Vietnam Haber Ajansının (VNA) haberine göre, Ho Chi Minh şehrinin 25 kilometre uzağında bulunan Thuan An kentindeki üç katlı karaoke salonunun ikinci katında yangın çıktı.
Kamu Güvenliği Bakanlığı yetkilisi, yangında 17'si erkek, 15'i kadın 32 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yetkililer, binanın içi ahşap malzemelerle yapıldığından alevlerin kısa sürede yayıldığını ve yoğun dumanın çalışanlar ile müşterilerin tahliyesini zorlaştırdığını aktardı.
Alevlerden kaçmak isteyenlerin, binanın ikinci katından atladığı bilgisi paylaşıldı.
İlk belirlemelere göre, yangının elektrik kaçağından çıkmış olabileceği kaydedildi.