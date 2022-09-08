https://sputniknews.com.tr/20220908/ukrayna-ordusu-kan-kaybetmeye-devam-ediyor-son-24-saatte-320-asker-olduruldu---1060970406.html
Ukrayna ordusu kan kaybetmeye devam ediyor: Son 24 saatte 320 asker öldürüldü
Ukrayna ordusu kan kaybetmeye devam ediyor: Son 24 saatte 320 asker öldürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Nikolayev-Krivoy Rog yönünde ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) yaklaşık 320 askerini... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T16:02+0300
2022-09-08T16:02+0300
2022-09-08T16:03+0300
ukrayna krizi
igor konaşenkov
ukrayna
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Konaşenkov, Rus güçlerinin Nikolayev-Krivoy Rog yönünde düzenlediği operasyonda 190'den fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü, 2 tank, 6 zırhlı piyade aracı, 5 muhtelif zırhlı araç ile büyük kalibreli silah yüklü 7 arazi aracının imha edildiğini açıkladı.Rus yetkili, yine Nikolayev-Krivoy Rog yönünde Ukrayna ordusunun çeşitli birliklerine ait komuta merkezlerinin imha edildiğini kaydetti. Konaşenkov, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin DHC'nin Slavyansk ve Kramatorsk kentlerinde Ukrayna ordusunun mevzilerini yüksek hassasiyetli silahlarla vurduğunu ve 120 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü duyurdu.Harkov Bölgesi'nin Balakliya yerleşiminde bir mühimmat deposunun imha edildiğini belirten Konaşenkov, Herson ve Harkov bölgelerinde ABD yapımı 16 HIMARS roketine önleme yapıldığını ekledi.
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igor konaşenkov, ukrayna, rusya
igor konaşenkov, ukrayna, rusya
Ukrayna ordusu kan kaybetmeye devam ediyor: Son 24 saatte 320 asker öldürüldü
16:02 08.09.2022 (güncellendi: 16:03 08.09.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Nikolayev-Krivoy Rog yönünde ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) yaklaşık 320 askerini yitirdiğini belirtti.
Konaşenkov, Rus güçlerinin Nikolayev-Krivoy Rog yönünde düzenlediği operasyonda 190'den fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü, 2 tank, 6 zırhlı piyade aracı, 5 muhtelif zırhlı araç ile büyük kalibreli silah yüklü 7 arazi aracının imha edildiğini açıkladı.
Rus yetkili, yine Nikolayev-Krivoy Rog yönünde Ukrayna ordusunun çeşitli birliklerine ait komuta merkezlerinin imha edildiğini kaydetti. Konaşenkov, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin DHC'nin Slavyansk ve Kramatorsk kentlerinde Ukrayna ordusunun mevzilerini yüksek hassasiyetli silahlarla vurduğunu ve 120 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Harkov Bölgesi'nin Balakliya yerleşiminde bir mühimmat deposunun imha edildiğini belirten Konaşenkov, Herson ve Harkov bölgelerinde ABD yapımı 16 HIMARS roketine önleme yapıldığını ekledi.