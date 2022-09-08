Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20220908/tmoktan-dunya-fair-play-gunu-icin-posta-pulu-1060968332.html
TMOK'tan Dünya Fair Play Günü için posta pulu
TMOK'tan Dünya Fair Play Günü için posta pulu
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu, ‘7 Eylül Dünya Fair Play Günü’nü kutlamak üzere ‘Fair Play Posta Pulu’ hazırlattı. 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T15:31+0300
2022-09-08T15:37+0300
türkiye milli olimpiyat komitesi (tmok)
spor
posta pulu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1060968029_0:16:801:466_1920x0_80_0_0_3866bd2b917b657259c7aabed435acda.jpg
TMOK'tan yapılan açıklamaya göre, dünya pulculuk tarihinde bir ilk olan çalışma, PTT tarafından dün kamuoyuna sunuldu.Posta pulu ve zarftan oluşan çalışmada, TMOK'nin logosu, Türkiye'nin fair play amblemi, Dünya Fair Play Günü'nün logosu, Avrupa ve Dünya Fair Play Birlikleri'nin logoları ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sporcular için söylediği veciz bir söz yer alıyor.Öte yandan Sirkeci Filateli ve Pul Galerisi'nde ‘Dünya Fair Play Günü 7 Eylül 07.09.2022 İSTANBUL’ ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası da kullandırılmaya başlandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1060968029_39:0:750:533_1920x0_80_0_0_8aafb54c58bcef8d9c85fc745ae2e6d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye milli olimpiyat komitesi (tmok), posta pulu
türkiye milli olimpiyat komitesi (tmok), posta pulu

TMOK'tan Dünya Fair Play Günü için posta pulu

15:31 08.09.2022 (güncellendi: 15:37 08.09.2022)
© olimpiyatkomitesi.org.trTMOK'tan Dünya Fair Play Günü için posta pulu
TMOK'tan Dünya Fair Play Günü için posta pulu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© olimpiyatkomitesi.org.tr
Abone olTelegram
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu, ‘7 Eylül Dünya Fair Play Günü’nü kutlamak üzere ‘Fair Play Posta Pulu’ hazırlattı.
TMOK'tan yapılan açıklamaya göre, dünya pulculuk tarihinde bir ilk olan çalışma, PTT tarafından dün kamuoyuna sunuldu.
Posta pulu ve zarftan oluşan çalışmada, TMOK'nin logosu, Türkiye'nin fair play amblemi, Dünya Fair Play Günü'nün logosu, Avrupa ve Dünya Fair Play Birlikleri'nin logoları ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sporcular için söylediği veciz bir söz yer alıyor.
© olimpiyatkomitesi.org.tr‘Fair Play Posta Pulu’ ve zarfı, PTT'nin ‘www.filateli.gov.tr’ adresinde ve ‘filateli’ cep uygulamasında satışa çıkarıldı.
‘Fair Play Posta Pulu’ ve zarfı, PTT'nin ‘www.filateli.gov.tr’ adresinde ve ‘filateli’ cep uygulamasında satışa çıkarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
‘Fair Play Posta Pulu’ ve zarfı, PTT'nin ‘www.filateli.gov.tr’ adresinde ve ‘filateli’ cep uygulamasında satışa çıkarıldı.
© olimpiyatkomitesi.org.tr
Öte yandan Sirkeci Filateli ve Pul Galerisi'nde ‘Dünya Fair Play Günü 7 Eylül 07.09.2022 İSTANBUL’ ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası da kullandırılmaya başlandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала