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The American Conservative: NATO'nun doğuya genişlemesi ve Ukrayna'ya silah tedariki gerilimi artırdı
The American Conservative: NATO'nun doğuya genişlemesi ve Ukrayna'ya silah tedariki gerilimi artırdı
ABD merkezli The American Conservative dergisi, NATO'nun doğuya genişleme politikasının en başından beri yanlış olduğu için ABD’nin Ukrayna'daki çatışmaya... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T01:11+0300
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Derginin Genel Yayın Yönetmeni Patrick Buchanan’ın kaleme aldığı makalede NATO'nun doğuya genişleme politikasının en başından beri yanlış olduğu için ABD’nin Ukrayna'daki çatışmaya katılmaktan vazgeçmesi gerektiği belirtildi.Makalede, “Doğu Avrupa'nın neredeyse tamamını NATO'ya kabul ettiğimizde, Moskova'dan bağımsızlıklarını ve Batı ile ittifakını gerilimi tırmandırmayı taahhüt ettiğimiz bir mesele haline getiren (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin değil, bizdik” ifadelerine yer verildi.Moskova ile Soğuk Savaş'ın yeni bir dalgasına neden olan Washington'un eylemleri olduğuna dikkat çeken yazar, aynı zamanda Rusya'yı ‘dize getirme ve aşağılama’ girişimlerinin Amerikalılara barış ve huzur getirmeyeceğini ifade etti.Buchanan, “Belki de bu çatışmaya bir son vermeliyiz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220716/abdli-senator-paul-eski-sscb-ulkelerini-natoya-dahil-etmeye-son-vermeliyiz-1058781608.html
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abd, nato, ukrayna
abd, nato, ukrayna

The American Conservative: NATO'nun doğuya genişlemesi ve Ukrayna'ya silah tedariki gerilimi artırdı

01:11 08.09.2022
© AFP 2022 / MATEUSZ SLODKOWSKINATO bayrağı
NATO bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© AFP 2022 / MATEUSZ SLODKOWSKI
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ABD merkezli The American Conservative dergisi, NATO'nun doğuya genişleme politikasının en başından beri yanlış olduğu için ABD’nin Ukrayna'daki çatışmaya katılmaktan vazgeçmesi gerektiğini yazdı.
Derginin Genel Yayın Yönetmeni Patrick Buchanan’ın kaleme aldığı makalede NATO'nun doğuya genişleme politikasının en başından beri yanlış olduğu için ABD’nin Ukrayna'daki çatışmaya katılmaktan vazgeçmesi gerektiği belirtildi.
Makalede, “Doğu Avrupa'nın neredeyse tamamını NATO'ya kabul ettiğimizde, Moskova'dan bağımsızlıklarını ve Batı ile ittifakını gerilimi tırmandırmayı taahhüt ettiğimiz bir mesele haline getiren (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin değil, bizdik” ifadelerine yer verildi.
Moskova ile Soğuk Savaş'ın yeni bir dalgasına neden olan Washington'un eylemleri olduğuna dikkat çeken yazar, aynı zamanda Rusya'yı ‘dize getirme ve aşağılama’ girişimlerinin Amerikalılara barış ve huzur getirmeyeceğini ifade etti.
Buchanan, “Belki de bu çatışmaya bir son vermeliyiz” ifadelerini kullandı.
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