https://sputniknews.com.tr/20220908/tanju-ozcan-baskomutanimiz-erdoganin-emriyle-yunanistana-karsi-canli-bomba-olmaya-hazirim--1060978710.html

Tanju Özcan: Başkomutanımız Erdoğan'ın emriyle Yunanistan'a karşı canlı bomba olmaya hazırım

Tanju Özcan: Başkomutanımız Erdoğan'ın emriyle Yunanistan'a karşı canlı bomba olmaya hazırım

Erdoğan'ın Yunanistan'a karşı sarf ettiği "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözüne Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yanıt geldi. Erdoğan'a göndermede bulunan... 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T19:25+0300

2022-09-08T19:25+0300

2022-09-08T19:25+0300

politika

recep tayyip erdoğan

tanju özcan

yunanistan

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Meclisi'nin Eylül ayı 2.oturumunda Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerginlik hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözüne karşılık Özcan, Erdoğan'ın talimatıyla kamuflaj giyip 'canlı bomba' olarak Yunan askerlerinin arasına girmeye hazır olduğunu söyledi.Konuşmasının başında 2003 yılında Türk Askerlerinin kafasına çuval geçirilmesini ele alan Özcan şunları söyledi:"Sene 2003 arkadaşlar. Beni rahatsız ettiği için şey yapıyorum. Şurada bir resim var. Mehmetçiğimizin kafasına Kuzey Irak'ta çuval geçirilmişti. O zaman bu konu Türkiye'de çok büyük gündem oldu. Amerika'ya niye nota vermiyorsun diye zamanın MHP'si, CHP'si herkes sordu. Müzik notası mı veriyorsun kardeşim cevabı alındı. Sene 2014. Kimse karşımıza Kürtlükle Türklükle çıkmasın. 'Biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına almış bir iktidarız', Sayın Cumhurbaşkanımızın sözleri. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız son günlerde bir konuşma yaptı dedi ki; 'Yunanlılar dedi bizim adalarımızı işgal ediyor. Biz bu işgali yok hükmünde sayıyoruz' mealinde bir şey söyledi ve 'bir gece ansızın gelebiliriz' dedi.Şimdi arkadaşlar bu konu 2004 yılında başladı. Nereye bağlayacaksın diyeceksin. 2004 yılından bu yana Yunanlılar bize ait olduğu, Lozan'ın orijinal metnine bakınca belli olan adaları tek tek işgal ettiler. Bu adaları hızlı bir şekilde silahlandırdılar. Defalarca bu ulusal basına gündem oldu ve bak burada gazetelerin, ey dünya lideri, Yunanlar Adalarımıza el koydu haberin var mı? Yunan Cumhurbaşkanı Ege'de işgal ettikleri adamıza çıktı. Yunan Başbakan Türk Adası'nda 2017. Bunların hepsi yaşandı arkadaşlar. Burnumuzun dibinde mangal yaptılar ya. Şu görüntüye bak. Domuz yiyorlar. Çevirme yapıyorlar, burası Eşek Adası. ve burada yapılan bu çevirmenin kokusu ana karamızdan duyuluyor. Şimdi sen bu ülkeyi 20 yıl yöneten bir iktidar olarak Yunanlılar Adalar'ımız tek tek işgal ederken sesini çıkartmadın. Seçim yaklaştı ben birazcık milliyetçiliğe oynayayım. Hani her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alan Sayın Cumhurbaşkanımız. Şimdi bir gece ansızın gelebiliriz diyor. Adamlar gündüz gündüz geldi ya."Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla canlı bomba olmaya hazır olduğunu belirten Özcan, "Gidelim, vallahi ben hazırım. Sayın Erdoğan hazırsa ben bu yaşta kamuflaj giyip bana ne görev verirlerse, git cephede çatış, git canlı bomba ol, Yunan askerlerinin arasında patla. Git mutfakta patates soy. Hepsine hazırım. Bir karış toprağımız çok kıymetli diyoruz. Koca koca adaları Yunanlılar gözümüzün önünde Lozan'a aykırı olarak işgal etmeye devam ediyor. Sen seçime altı ay kala bunu fark ediyorsun. Bir gece ansızın gelebilirim. Arkadaşlar Yunanistan dediğiniz devlet Türkiye'ye meydan okuyabilecek bir devlet değil. Tarih boyunca hiç olmadı" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220906/cumhurbaskani-erdogan-bosna-herseke-hareketi-oncesinde-basin-toplantisi-duzenliyor-1060851873.html

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