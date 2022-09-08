https://sputniknews.com.tr/20220908/sarkici-tugba-altintop-kopek-saldirisina-ugradi-yuzune-dikis-atildi-1060990463.html

Şarkıcı Tuğba Altıntop köpek saldırısına uğradı, yüzüne dikiş atıldı

Şarkıcı Tuğba Altıntop köpek saldırısına uğradı, yüzüne dikiş atıldı

Şarkıcı Tuğba Altıntop arkadaşlarıyla gittiği Şile'de bir köpeğin saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan Altıntop'a dikiş atıldı. 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T23:32+0300

2022-09-08T23:32+0300

2022-09-08T23:32+0300

türkiye

köpek

saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1060990531_1:0:776:436_1920x0_80_0_0_2008daa32b8cb7065ceac4c6ad98a862.jpg

Şarkıcı Tuğba Altıntop dün akşam arkadaşlarıyla gittiği Şile’de bir köpeğin saldırısına uğradı.1996 yılında Miss Turkey güzeli de seçilen Tuğba Altıntop köpek saldırısında yüzünden yaralandı. Altıntop’un yüzüne dikiş atıldı.Altıntop’un arkadaşlarından Simge Tertemiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İnanamıyorum büyük geçmiş olsun. Tüylerim diken diken… Aradım sesini duydum, çok şükür Tuğbişimin sağlık durumu iyi. Rabbim şifa versin. Seni seviyorum. En kısa sürede o güzel yüzünle, sağlıkla aramızda olman dileğiyle kardeşim. Gelmiş geçmiş olsun” dedi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

köpek, saldırı