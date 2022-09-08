Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220908/sarkici-tugba-altintop-kopek-saldirisina-ugradi-yuzune-dikis-atildi-1060990463.html
Şarkıcı Tuğba Altıntop köpek saldırısına uğradı, yüzüne dikiş atıldı
Şarkıcı Tuğba Altıntop köpek saldırısına uğradı, yüzüne dikiş atıldı
Şarkıcı Tuğba Altıntop arkadaşlarıyla gittiği Şile'de bir köpeğin saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan Altıntop'a dikiş atıldı. 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T23:32+0300
2022-09-08T23:32+0300
türkiye
köpek
saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1060990531_1:0:776:436_1920x0_80_0_0_2008daa32b8cb7065ceac4c6ad98a862.jpg
Şarkıcı Tuğba Altıntop dün akşam arkadaşlarıyla gittiği Şile’de bir köpeğin saldırısına uğradı.1996 yılında Miss Turkey güzeli de seçilen Tuğba Altıntop köpek saldırısında yüzünden yaralandı. Altıntop’un yüzüne dikiş atıldı.Altıntop’un arkadaşlarından Simge Tertemiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İnanamıyorum büyük geçmiş olsun. Tüylerim diken diken… Aradım sesini duydum, çok şükür Tuğbişimin sağlık durumu iyi. Rabbim şifa versin. Seni seviyorum. En kısa sürede o güzel yüzünle, sağlıkla aramızda olman dileğiyle kardeşim. Gelmiş geçmiş olsun” dedi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1060990531_98:0:679:436_1920x0_80_0_0_487bf02a6a121719d2eb08dca1336448.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
köpek, saldırı
köpek, saldırı

Şarkıcı Tuğba Altıntop köpek saldırısına uğradı, yüzüne dikiş atıldı

23:32 08.09.2022
© DHATuğba Altıntop
Tuğba Altıntop - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© DHA
Abone olTelegram
Şarkıcı Tuğba Altıntop arkadaşlarıyla gittiği Şile'de bir köpeğin saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan Altıntop'a dikiş atıldı.
Şarkıcı Tuğba Altıntop dün akşam arkadaşlarıyla gittiği Şile’de bir köpeğin saldırısına uğradı.
1996 yılında Miss Turkey güzeli de seçilen Tuğba Altıntop köpek saldırısında yüzünden yaralandı. Altıntop’un yüzüne dikiş atıldı.

Altıntop’un arkadaşlarından Simge Tertemiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İnanamıyorum büyük geçmiş olsun. Tüylerim diken diken… Aradım sesini duydum, çok şükür Tuğbişimin sağlık durumu iyi. Rabbim şifa versin. Seni seviyorum. En kısa sürede o güzel yüzünle, sağlıkla aramızda olman dileğiyle kardeşim. Gelmiş geçmiş olsun” dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала