https://sputniknews.com.tr/20220908/sarkici-tugba-altintop-kopek-saldirisina-ugradi-yuzune-dikis-atildi-1060990463.html
Şarkıcı Tuğba Altıntop köpek saldırısına uğradı, yüzüne dikiş atıldı
Şarkıcı Tuğba Altıntop köpek saldırısına uğradı, yüzüne dikiş atıldı
Şarkıcı Tuğba Altıntop arkadaşlarıyla gittiği Şile'de bir köpeğin saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan Altıntop'a dikiş atıldı. 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T23:32+0300
2022-09-08T23:32+0300
2022-09-08T23:32+0300
türkiye
köpek
saldırı
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Şarkıcı Tuğba Altıntop dün akşam arkadaşlarıyla gittiği Şile’de bir köpeğin saldırısına uğradı.1996 yılında Miss Turkey güzeli de seçilen Tuğba Altıntop köpek saldırısında yüzünden yaralandı. Altıntop’un yüzüne dikiş atıldı.Altıntop’un arkadaşlarından Simge Tertemiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İnanamıyorum büyük geçmiş olsun. Tüylerim diken diken… Aradım sesini duydum, çok şükür Tuğbişimin sağlık durumu iyi. Rabbim şifa versin. Seni seviyorum. En kısa sürede o güzel yüzünle, sağlıkla aramızda olman dileğiyle kardeşim. Gelmiş geçmiş olsun” dedi.
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köpek, saldırı
Şarkıcı Tuğba Altıntop köpek saldırısına uğradı, yüzüne dikiş atıldı
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Şarkıcı Tuğba Altıntop arkadaşlarıyla gittiği Şile'de bir köpeğin saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan Altıntop'a dikiş atıldı.
Şarkıcı Tuğba Altıntop dün akşam arkadaşlarıyla gittiği Şile’de bir köpeğin saldırısına uğradı.
1996 yılında Miss Turkey güzeli de seçilen Tuğba Altıntop köpek saldırısında yüzünden yaralandı. Altıntop’un yüzüne dikiş atıldı.
Altıntop’un arkadaşlarından Simge Tertemiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İnanamıyorum büyük geçmiş olsun. Tüylerim diken diken… Aradım sesini duydum, çok şükür Tuğbişimin sağlık durumu iyi. Rabbim şifa versin. Seni seviyorum. En kısa sürede o güzel yüzünle, sağlıkla aramızda olman dileğiyle kardeşim. Gelmiş geçmiş olsun” dedi.